6 хороших секс-советов от инструкторов по йоге

Мастера древних практик самосовершенствования знают толк в хорошем сексе. И не только потому, что они гибки и отлично владеют своим телом. Само слово «йога» произошло от понятия, обозначающего «связь» — будь то связь физического и духовного или связь с другим человеком. Руководствуйтесь основами йоги в спальне — и ваша интимная жизнь будет страстной, осознанной и гармоничной.

1. Дышите в унисон

Задыхаетесь от страсти? Сфокусируйтесь на дыхании. «Слушайте, как дышит ваш партнер в интимные моменты, и попробуйте дышать ему в такт. Это даст вам неимоверное ощущение близости и единения и неимоверно усилит ваши ощущения», — советует инструктор по йоге Патрик Мэйсон из Лас-Вегаса.

2. Смотрите друг другу в глаза

Взгляд любимого заставляет трепетать и порождает ощущение близости между вами во время секса. Оставьте достаточно света, чтобы видеть друг друга. Сохраняйте такое расстояние, чтобы чувствовать дыхание партнера и смотреть друг другу прямо в глаза. «Сочетайте это с дыханием в такт, — напоминает Патрик, — и ваше возбуждение возрастет».

3. Используйте занятия любовью в качестве зарядки

Не бойтесь тех поз, которые требуют от вас растяжки или усилий — например, вертикальных. Руководствуйтесь правилом: «Если вы не вспотели, значит, вы что-то делали неправильно».

4. Не стоит стесняться своего тела

Те, кто занимается йогой, нередко встают со своего коврика более уверенными в себе. Регулярные занятия повышают самооценку. Постарайтесь ту же уверенность сохранять и в спальне. «Все, чем вы гордитесь в себе, возьмите с собой в постель. А все ненужные комплексы оставьте за дверью», — рекомендует инструктор Мэнди Бомэн из Южной Каролины.

5. Назначьте «голые дни»

«Договоритесь в определенные дни ходить по дому нагишом, пока занимаетесь самыми обычными вещами — стиркой или мытьем посуды, — предлагает инструктор из Флориды Кристина Люьис. — Играйте с телами друг друга между делом». Это повысит вашу уверенность в себе и научит вас лучше относиться к своему телу, а игривые прикосновения и поглаживания друг друга при самых обычных, не сексуальных обстоятельствах повысят ваше взаимное притяжение.

6. Попробуйте практиковать йогу вдвоем

Занятия йогой вместе могут привнести много полезного в вашу совместную жизнь. Это не только хорошее совместное увлечение и возможность оздоровления, но и своеобразный тим-билдинг для вашей пары. «Если вы вместе занимаетесь йогой, это помогает вам выработать навыки сотрудничества друг с другом», — говорит инструктор по йоге Лара Фальберг из Огайо.

И, конечно же, совместная практика дома может привести к тому, что асаны йоги плавно перетекут в позы Камасутры.