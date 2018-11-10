Вещи, которые мешают раскрытию чувственности в постели

Как бы ни казалось странным, но нашу сексуальность формируют не только наши личные предпочтения и уровень либидо, но еще и огромный список вещей, которые в течение всей жизни влияют на восприятие нами секса и собственной сексуальности.

Чувственность — это не способность достигать оргазма, не картинные стоны и не то, насколько сильно ты можешь выгнуться от наслаждения. Это способность чувствовать воздействие внешних объектов и реагировать на них. В сексе она выражается в том, насколько чутко ты способна реагировать на ласки, как можешь дать партнеру понять, что тебе действительно хорошо, и еще в том, способна ли ты получить удовольствие от секса. И на эту способность влияет множество сторонних факторов, о которых нам рассказали эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.

Воспитание

К сожалению, нас всех с самого детства воспитывают в определенных рамках, поддерживаемых социумом на протяжении очень долгих лет. Родители используют эти рамки для того, чтобы оградить нас от негативных факторов, в том числе связанных с сексом, например беременности, заболеваний, передающихся половым путем, или разбитого сердца. Но, к сожалению, вместе с защищенностью в юности уже во взрослую жизнь мы выходим с целым багажом стереотипов, призванных защитить нас, а заодно и сдерживающих нашу сексуальность. Скажем, девушку могут воспитывать, внушая ей мысль о целомудрии, тогда уже во взрослой жизни она вряд ли со спокойной душой решится на секс до брака или интимную связь не с одним мужчиной за свою жизнь. Девушку могут пугать нежелательной беременностью, и тогда во время секса она вряд ли сможет расслабиться и насладиться процессом, а вместо этого будет думать о том, как бы чего не вышло. Подумай, проанализируй свое отношение к сексу, и ты поймешь, что в нем немало из того, что в тебе воспитали родители, старшие наставники и просто общественность. Избавляться от таких установок имеет смысл в том случае, когда они мешают тебе самой или оказывают токсичное влияние на окружающих.

Неуверенность в себе

Любовь к себе и собственному телу — это ключ к наслаждению во время секса. Огромное множество различных исследований подтверждают, что существует прочная связь между отношением к собственному телу и возбуждением, желанием, способностью достигать оргазма, частотой сексуальных связей, количеством партнеров, оценкой самой себя как сексуального партнера и множеством других аспектов. Из всех этих исследований можно сделать общий вывод: женщины, негативно воспринимающие себя и свое тело, получают меньше удовлетворения и удовольствия от секса. Не стоит забивать голову мыслями о том, что твой живот может выглядеть не как на фото из модного журнала, а на бедрах виден целлюлит. Секс нужен для того, чтобы расслабиться и получать удовольствие, а порефлексировать над собственным внешним видом можно и в более подходящей обстановке.

Неспособность отключить голову

Мозг женщины всегда работает в многозадачном режиме. Это значит, что даже во время секса она может думать о чем-то совершенно несексуальном или никак не связанным с происходящим здесь и сейчас. Это и дар, и проклятие одновременно. Но в сексе у многозадачности есть ощутимый недостаток: сторонние мысли отвлекают от процесса и не позволяют сконцентрироваться на всей полноте ощущений, а значит, лишают тебя возможности получить стопроцентное удовольствие. Если ты хотя бы раз во время секса ловила себя на мысли о шторах или предстоящем дне, советуем попрактиковаться в осознанности. Практика осознанности — это своеобразная медитация, предполагающая необходимость концентрации на чем-то одном. Если мы говорим о сексе, то во время занятий любовью концентрироваться важно и нужно на ощущениях, фиксируя те моменты, когда ты отвлекаешься на какие-то сторонние мысли, и прогоняя их. В сексе стоит быть увлеченной процессом, это позволит расслабиться и погрузиться в океан чувств и ощущений.

Страх осуждения

«А не подумает ли партнер, что я легкомысленная, если мы переспим на первом свидании?», «А не решит ли он, что я неумеха в сексе, если мне нравится только одна позиция?», «А не подумает ли он, что я извращенка, если я попрошу его шлепнуть меня во время секса?».

Страх осуждения — это одно из самых больших препятствий на пути не только к удовольствию, но еще и к тому, чтобы раскрыть собственную чувственность во время секса. При этом бояться осуждения можно как со стороны социума, так и со стороны партнера. Этот страх возникает из-за того, что сексуальная сторона жизни приватна и чаще всего скрыта от посторонних глаз, а это значит, что мы не можем знать наверняка, что происходит в постели у окружающих и насколько наш секс «хорош» по сравнению с интимной жизнью других людей. Если ты переживаешь, что партнер может неправильно истолковать какое-то твое действие, для собственного спокойствия можно обсудить этот вопрос заранее.

Неумение получать удовольствие

Секс — это очень сложная работа, результата при которой не всем удается достичь. Но, как говорится, если у тебя что-то не получается, значит, ты недостаточно стараешься. Для того чтобы получать удовольствие в сексе, недостаточно просто начать им заниматься. Наше тело имеет множество чувствительных и даже эрогенных зон, но проблема в том, что большая часть из них находится в спящем состоянии. А это значит, что для того, чтобы научить свое тело реагировать на ласки, нужно посвятить какое-то время его исследованию. В качестве метода такого исследования отлично подойдет мастурбация. Как только ты научишься ласкать себя так, чтобы получать удовольствие, ты сможешь применять знания о собственном теле во время секса, что гарантированно поможет тебе наслаждаться им еще больше.