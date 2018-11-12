Не мешайте себя любить: 7 способов все испортить

Иногда мы просто не умеем быть счастливыми и сами себе старательно расставляем ловушки, но не замечаем этого и благополучно в них попадаем. Если отношения не сложились — одни, вторые, третьи — пора задуматься: не мы ли сами неосознанно мешаем собственному счастью, потому что боимся этого волнующего состояния, которого так страшно лишиться?

1. Придирки

Они начинаются, когда мы сравниваем своего настоящего спутника из плоти и крови с неким волшебным идеалом. В этом соревновании с твоей богатой фантазией парню из повседневности никогда не победить: реальные люди и мечты находятся в разных весовых категориях.

2. Испытание на прочность

«Настоящий мужчина» из грез мужественно стиснет зубы и все стерпит. Но человек реальный вряд ли сохранит олимпийское спокойствие, если ты пройдешься по его маме и друзьям, опозоришь его перед коллегами, в очередной раз сорвешь совместные планы неприличным опозданием и т. д. Ты словно валишь его на экзамене, который сама же и устроила.

3. Жалобы подругам

Если ты говоришь много нелестного окружающим о своей второй половине, ты словно умоляешь, чтобы тебе сказали: «Да брось ты его, как с таким человеком вообще жить-то можно?»

4. Заглядываться на других парней

Если ты, находясь в постоянных отношениях, начинаешь повнимательнее приглядываться к знакомым и ловить себя на мысли: «А он ничего!» — стоит задуматься: возможно, ты так боишься потерять свою половинку, что подсознательно ищешь запасной вариант?

5. Сравнивать себя с его бывшей

Психологи очень советуют не копаться слишком глубоко в прошлом своего друга жизни. Ничего, кроме чувства обиды, ревности, неуверенности в себе это не принесет. Сейчас он с тобой — и это главное. Еще хуже — подражать его бывшей, думая: «А, так вот какие девушки ему нравятся». Или: «А, так вот как надо себя с ним вести, чтобы он полочку повесил», — забывая, что вообще-то в итоге он с ней расстался.

6. Необоснованная ревность

Совладать с ревностью бывает непросто, особенно если тебе раньше изменяли. Но закатывать сцены его подруге детства, шипеть на девушек его друзей и больно тыкать его в бок за то, что ему улыбнулась официантка, — это очень, очень плохое решение.

7. Бег впереди паровоза

Поспешай медленно, не жди всего и сразу. Нет ничего предосудительного в том, что через месяц встреч молодой человек еще не готов знакомиться с твоими родителями и рассуждать о совместных планах на жизнь. Фундамент серьезных отношений в мгновение ока не строится, это работа постепенная и кропотливая.