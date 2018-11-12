«Мы разошлись в день рождения!»

Казалось бы, что такого сложного в расставании? Встречаешься с человеком и открыто говоришь, почему вам пора разойтись в разные стороны. Но в действительности кому-то не хватает смелости начать разговор, а кому-то — принять ситуацию. Вот несколько историй о разрывах.

«Это был ужасный день. У меня погибла подруга. Через неделю мы с парнем собирались в мини-отпуск — отмечать годовщину знакомства. Все было оплачено. Он повел меня в популярный ресторан, сел за столик и объявил, что нам надо расстаться. Я спросила, зачем делать это здесь. Он ответил: «Друг научил меня расставаться в публичном месте, чтобы женщина не могла устроить сцену», — Алла, 24 года.

«Сказала ему, что у меня рак. Он пообещал, что все будет хорошо и мы вместе пройдем через это. На следующий день, придя с работы, увидела, что он забрал все свои вещи. Кроме того, он сменил номер и везде меня заблокировал. Мы встречались пять лет. Я победила рак и нашла нового партнера, но это предательство не забыть», — Зоя, 34 года.

«Он прислал мне сообщение в мессенджере, что больше не хочет встречаться. Причем даже не в обычном мессенджере, а внутри платформы компьютерных игр! Это даже хуже расставания по SMS», — Инга, 25 лет.

«Я мылась в ванной, он вошел, сказал, что мы расстаемся, и вышел. Его не было неделю. Он жил у подруги, наверняка изменял мне с ней, но какая теперь разница! Меня волнует одно: что в голове у человека, который сообщает такие новости другому, когда тот раздет?!» — Марина, 29 лет.

«Мы встречались полгода. У меня умер отец, мы вместе пошли на похороны, все было хорошо, а потом он сказал, что мы будем встречаться реже, потому что у него много работы. Друзья, правда, показали мне скриншоты его переписок на сайте знакомств. Я встретилась с ним, потребовала объяснений, он сказал, что мы расстаемся. Так я потеряла двух близких людей за одну неделю», — Ольга, 30 лет.

«Мы с мужем разъехались на новогодние праздники в гости к родителям. Он прислал мне SMS, что хочет развода. Как говорится, ничто не предвещало!» — Юлия, 28 лет.

«Он написал мне письмо после трех лет встреч. Я была на втором месяце беременности. Мне позвонила его мать и сказала, что они не хотят нести ответственность за этого ребенка и чтобы я не впутывала в это ее сына», — Алиса, 26 лет.

«Он даже не позвонил. Просто написал «прощай». Встречались больше двух лет. Я это пережила, но было ужасно», — Ульяна, 30 лет.

«Он избегал меня две недели, и я приехала к нему на работу. Он поздоровался словами «теперь я свободен, поговорим позже». Я стояла посреди офиса, полного людей! Пришлось постараться не плакать и спросить, в чем дело. Он сказал, что для него отношения закончились, но он пытался заставить меня саму с ним порвать, чтобы мне не было больно», — Вера, 28 лет.

«У меня, наверное, самая неожиданная история. Я переехала за ним в другую страну и отправилась в консульство получать гражданство. Подаю документы, а мне говорят: «Приглашающая сторона сообщила, что вы расстались». Я вышла оттуда с белым лицом. Мы разговаривали час назад и ждали этого интервью! Оказалось, письмо он отправил неделей раньше. Причины я так и не добилась», — Светлана, 27 лет.

«Он сказал, что встречается с другой, перед началам долгой поездки к морю со всей семьей и годовалой дочкой. Отличный момент, ничего не скажешь!» — Олеся, 29 лет.

«Он порвал со мной в день рождения, за день до вечеринки, которая должна была проходить у него. Написал комментарий к моему посту и уже через неделю начал встречаться с другой», — Елизавета, 30 лет.