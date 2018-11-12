Как ведут себя в постели женщины в разных странах

Секс вокруг света: как ведут себя женщины в разных странах

Не секрет, что и в эпоху глобализации многие народы сохранили национальные особенности интимной жизни. Вот несколько фактов о сексе в разных уголках Земли.

Корея: шелковое удовольствие

Прежде, чем приступить к любовной игре, кореянки завязывают своим партнерам глаза, а затем принимаются дразнить их прикосновениями шелковой ткани с головы до пят.

Австралия: будет так, как я хочу

Женщины Зеленого континента не привязаны к традиционным половым ролям. Доктор Габриэлла Моррисси, австралийский секс-эксперт, говорит, что австралиек не мучает вопрос о том, что подобает женщине, а что нет, и они запросто сами выступают инициаторами секса с мужчинами, которые им понравились. Опрос, проведенный австралийским Cosmo , показал, что 38% жительниц этого континента делали это с парнями, с которыми познакомились не больше суток назад.

Израиль: ведет тот, кто снизу

Израильтянки тоже не считают инициативу зазорной. Они с 18 лет призываются на военную службу, и высокий уровень адреналина сказывается на страстном стиле их интимной жизни.

Франция и Венгрия: быстрее, глубже, сильнее и прямо сейчас

Когда дело доходит до секса, француженки говорят то, что думают, и делают то, что хотят. То же можно сказать о жительницах Венгрии. Опросы, проведенные одним из крупнейших производителей презервативов, показали, что венгерки занимаются сексом чаще, чем жительницы других стран.

А еще местные женщины не стесняются показать партнеру, чего они хотят, рассказывает венгерский сексолог Сандор Гардос.

Италия: на ступеньках Колизея

Многие итальянка и после 30 живут с родителями, поэтому для них остро стоит вопрос «Где заняться любовью?». 88% сексуально активных итальянцев во время общеевропейского опроса признались, что они делали это в машине, а еще 16% — в поезде или самолете.

Бразилия: веселый тренинг

У бразильянок есть интересная традиция: на вечеринки они приглашают профессионального секс-тренера. Он объясняет присутствующим, как им доставить удовольствие себе и партнеру, учит устраивать для любимого стриптиз или использовать вибратор.

Испания: замужем за принцем грез

48% испанок фантазируют, чтобы достичь оргазма — в одиночку или с партнером. При этом 60% признались, что звезда их сладких фантазий — это их собственная вторая половина.