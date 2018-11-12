5 причин не торопиться с разводом

Даже крепкие пары задумываются порой о расставании. Психолог Екатерина Сигитова предлагает подумать о причинах, которые ведут нас к разводу, и… не разводиться.

Наш выбор

Самый частый вопрос, который задают женщины, пришедшие на кризисное консультирование к семейному терапевту: правильно ли я поступаю, решая развестись? И это, действительно, очень важный вопрос. Увы, ответить на него однозначно просто невозможно. У психолога нет списка с галочками или опросника, который позволит набрать определенную сумму баллов, чтобы увидеть, есть еще шансы у брака или пора завершать эти отношения. Слишком многое тут имеет значение: может быть, вы в кризисном периоде или вы не были готовы к каким-то сторонам брака и у вас просто не хватает инструментов, чтобы справиться. Может быть, призраки прошлого искажают настоящее и отравляют вашу совместную жизнь. А возможно, есть какая-то серьезная проблема, которая прячется под верхним слоем ваших отношений, и развод интуитивно кажется подходящим способом от нее избавиться.

Иногда брак действительно исчерпал себя, или вы друг другу не подходите — вариантов очень много. И как в итоге понять, кому пора разводиться, а кому — нет, потому что на самом деле проблемы лежат где-то в другой плоскости?

Как узнать, что на самом деле происходит между вами? Я обычно предлагаю парам взять паузу и начать разбираться во всех случаях — кроме тех, когда вам или детям угрожает опасность, потому что тогда решение необходимо принять быстро.

Давайте попробуем рассмотреть пять наиболее популярных причин для расставания, у которых есть двойное и даже тройное дно. Возможно, с какими-то из них вы уже встречались в своем браке.

Не чувствую себя счастливой

В самой этой фразе содержится большая логическая ошибка, распространенное заблуждение, которое происходит из желания поскорее найти причину несчастья и ликвидировать ее. Первая часть фразы — вы не счастливы — это очень важно, и это именно то, с чем имеет смысл работать. А вот то, как связаны ваши ощущения с супругом — большой вопрос (даже если ответ на него, казалось бы, очевиден). В этом месте очень важно мысленно нажать кнопку «стоп» и временно «отсоединить» мужа от вашего состояния.

А вместо этого поговорить с собой. Как давно вы чувствуете себя несчастной? Почему так сложилось и когда это началось? Были ли какие-то большие изменения в вашей жизни или глобальные причины, из-за которых вы стали терять позитивный заряд? Чего вам не хватает? И были ли вы счастливы вообще — когда-нибудь?

Возможно, в последние годы вам нужно было принять столько разных решений и справиться с такой кучей проблем, что вы просто устали. Возможно, вы в стрессе. Возможно, в вашей жизни что-то сильно изменилось. Иногда проблемы бывают настолько большими, что заслоняют все остальное, просто высушивают нас. Так что, может быть, пришло время для исследования, кто же вы такая — кроме того, что жена и мама? Какие у вас интересы и что лично вам нужно, чтобы быть счастливой? Поиск ответов на эти вопросы займет время, но это всегда интересное и волнующее путешествие вглубь себя. До тех пор, пока вы не знаете ответов, ваши варианты выбора (и в том числе — желание развестись) могут оказаться «обманкой» — иллюзорным, но манящим способом облегчить себе состояние, не решая проблему напрямую.

Увы, если дело, скорее, в вас — то пустота внутри не исчезнет только потому, что вы разведетесь. Более того, может добавиться множество новых трудностей.

Брак не удался

Этот пункт напрямую связан с ожиданиями от брака. Они у нас, чаще всего, довольно радужные, и это в каком-то смысле нормально — ведь все мы хотим простого безоблачного счастья и чтобы нам «за это ничего не было». Но можно ли вообще быть готовым к ежедневной реальной семейной жизни, которая следует за красивой свадьбой и подарками? Особенно если брак — первый.

И даже если не первый — каждый человек уникален, и отношения с ним будут выстраиваться по-разному. Конечно, это очень сложно.

Некоторые пары успешно преодолевают такие периоды. Другие же «застревают» в них и воспринимают само появление реальных проблем как повод разбежаться. Современная культура, к сожалению, в чем-то способствует формированию такого отношения: всегда можно сделать простой выбор, не инвестировать в работу над собой, а просто уйти от неподходящего человека. Конечно, в некоторых случаях — например, при семейном насилии — это действительно единственно верный путь. Но вовсе не все сложности в браке воздвигают непреодолимую стену на вашей совместной дороге.

Более того, совместные усилия по решению могут вас очень сблизить, и вы приобретете новый важный опыт. Вопрос, который здесь нужно задать себе: хочу ли я развода или хочу другой жизни с человеком, которого я уже выбрала? Возможно, из-за чувства, что вы столько энергии вложили в отношения, которые в итоге «не сработали, как надо», ваша самооценка упала, и вы остро нуждаетесь в поддержке — но не факт, что в разводе.

Измена

Это, наверное, самый сложный пункт. Трудно следовать каким-то советам и пытаться посмотреть на свой брак с новой стороны, когда уже известно, что произошло и раны еще не зажили. Возможно, я смогу вас немного утешить: люди выбирают себе супругов далеко не случайно, а очень даже точно. Как правило, это те, кто им действительно больше всего подходит. И согласно исследованиям, в 75% случаев супружеская измена — вовсе не умышленный разрушительный поступок одного из супругов (хотя по факту он, конечно, разрушает), а симптом личной проблемы или проблем в отношениях с этим, самым подходящим, человеком. Причины того, что люди создают треугольник вместо борьбы за брак, могут быть разными — как со стороны изменившего супруга, так и со стороны того, кому изменяют.

И, конечно, не забудем о сложностях между двумя супругами. Но в тех же 75% случаев, если у обоих есть желание починить то, что неосторожно разломано, то есть и шансы это сделать. Это вовсе не значит, что нужно пытаться спустить факт измены на тормозах! Сдерживание и подавление ваших эмоций по поводу того, что случилось, только ухудшит ваше физическое и эмоциональное состояние.

Как минимум желательно об этом разговаривать. Идеальный вариант — если вы вместе пойдете на семейную терапию, чтобы понять, что именно пошло не так и когда это случилось.

Проблемы с сексом

Известно, что если с сексом в браке нет проблем, то он абсолютно неважен. Если же с ним есть проблемы, то часто это становится главной сложностью в паре. Трудно спорить с очевидным, но, как водится, все немного сложнее. Во-первых, либидо (то есть сексуальное желание) — это часто самое первое, что страдает в случае каких-то психологических проблем в отношениях или, например, у одного из супругов. В этом случае «лечить симптом» бесполезно, проблема не уйдет, пока не будет обнаружена и проработана причина. И неважно, имеет ли она отношение к обоим партнерам или «сбоит» только у одного.

Во-вторых, фазы любви влияют и на пылкость в сексе. Что-то постепенно надоедает, кто-то излишне расслабляется, и вот уже один или оба супруга оказываются хронически не удовлетворены, да еще и часто молчат об этом. Среди семейных консультантов есть мнение, что для профилактики этой проблемы каждые полтора-два года нужно добавлять в секс что-то новое. Новый вид секса, или ролевые игры, или игрушки, или что-то еще. Вариантов масса, можно найти среди них свой. Важно, чтобы обоим партнерам это новое нравилось, и они были на него согласны — тогда ваш секс застрахован от скуки.

В-третьих, бывает, что с сексом не ладилось с самого начала, потому что у кого-то из супругов (или даже у обоих) уже были определенные проблемы, либо вы оба не очень-то совместимы по темпераменту. Но секрет в том, что идеально сексуально совместимых людей в мире вообще нет. Зато есть пары, которым очень важна сексуальная гармония, поэтому они готовы стараться и учиться и в итоге получают награду — фантастический секс. Вы тоже можете стать такой парой — Интернет, книги и профессиональные консультанты-сексологи здорово в этом помогают.

Любовь ушла

Это тоже распространенная ловушка, в которую попадают многие пары. Есть большая разница между браком без любви и браком, который просто переживает смену фаз любви. Дело в том, что эти фазы есть в любых длительных отношениях: сначала знакомство и сближение, за которыми следуют влюбленность и очарование (как раз то, что иронически называют «конфетно-букетный период»), постепенно переходящие в сильную привязанность и желание быть рядом «в болезни и здравии». И если первые две фазы абсолютно безоблачны, и даже недостатки партнера в это время воспринимаются как его милые особенности, то третья фаза (как правило, наступающая на второй-третий год совместной жизни) — это уже построение крепкого фундамента для долгого партнерства.

В этом фундаменте будут и агрессия, и разочарование, и объективные жизненные трудности — иногда они бывают сильными, почти как землетрясение (например, потеря близких, финансовые проблемы, неудачная беременность и т. д.). А уж если в этой фазе появляются дети…

В общем, бывает непросто. И резковатый переход от розовых очков к размеренной реальной жизни многие ощущают как утрату настоящих чувств. Но это не значит, что чувства на самом деле ушли! Они просто изменились, претерпели естественные метаморфозы. Будьте уверены: в этом новом вкусе любви есть свои плюсы, их немало. Не лишайте себя многих радостей, тоскуя по адреналину первых месяцев. Да, так уже не будет, но может быть во сто раз лучше.

Это надо запомнить

Если в вашем браке есть проблемы, вовсе не всегда это знак того, что нужно разводиться. Чаще всего ваш супруг, ваш брак и все хорошее, что уже было, заслуживают того, чтобы еще побороться. Поэтому имеет смысл временно отложить радикальные решения и поискать варианты.

Никогда, никогда не разрешайте другим людям делать выводы о том, разводиться вам или нет (даже если этот человек — семейный психотерапевт!). Это ваш брак, и только вам решать, что для вас сейчас правильно.

Важно помнить, что никто не сможет магическим образом починить ваше «сломавшееся» супружество. Никто не сможет исправить то, что вы считаете неправильным в партнере.

Качественные долгосрочные изменения потребуют усилий с двух сторон, и с вашей — тоже.

Решившись отпустить свою в чем-то не подходящую старую жизнь, вы сможете вместе с супругом создать новую — несмотря на тревогу и страх перед неизвестностью.

Все наладится, но нужно время. Просто продолжайте идти.