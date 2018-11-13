Сильная или слабая: какая женщина нужна мужчине

За многовековую историю современного мира образ женщины менялся кардинально — от матриархата к патриархату и победившему феминизму.

Сегодня в моде сильные, независимые женщины, управляющие собственным бизнесом, но при этом, нет-нет, да кто-нибудь обязательно скажет: «Ей бы мужика хорошего, вся бы эта дурь из головы вон».

Полярность — нагламуреные, как будто бы под копирку слепленные, инсталеди с раздутыми гелем губами, удаленными комками Биша и татуированными бровями. Кажется, что ничего тяжелее iPhone X они за свою жизнь в руках не держали.

Конечно же, есть и те, кто совмещает семейную жизнь и карьеру, но мы-то умные, мы-то знаем, что какая-то из сфер обязательно страдает. Семейный психолог Юлия Кроха рассуждает, какая из жизненных стратегий приносит больше пользы своим носительницам.

Из глубины веков

Оппозиция «сильная-слабая» берет свое начало еще с ветхозаветных времен: первой женщиной Адама, согласно каббалистической теории, была Лилит, своевольная и сильная, а уже на смену ей была создана Ева — вариант-лайт, более женственная и покорная. Ева, правда, тоже отличилась в райском саду, но это уже совсем другая история.

Потом многие сотни лет, женщин, по большому счету, и за людей-то не очень считали, сосуд греха, средоточие скверны, детский инфантицид (девочек убивали чаще, чем мальчиков), отсутствие избирательных прав, полное подчинение мужу.

Но и в это время, нет-нет, да и наследили сильные женщины в мировой истории — Клеопатра, У Цзэтянь, Жанна Д’арк, Анна Болейн , Изабелла Кастильская, Екатерина Великая, Жорж Санд

Девятнадцатый век полностью перевернули маскулинный мир вверх тормашками — все больше и больше женщин приходили в традиционные мужские сферы — науку, бизнес, политику — и достигали вершин.

Сильная?

Мы все помним некрасовскую русскую женщину, «которая коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Конечно, ей немного сочувствовали, эк, ее бедную, жизнь-то заставила — «кони все скачут и скачут, а избы горят и горят» по меткому выражению Наума Коржавина

Череда революций и войн в двадцатом веке не очень-то изменили ситуацию — нашим соотечественницам пришлось взять на себя мужские функции. Именно поэтому, когда я слышу выражение «сильная женщина», в первую очередь в голову приходит — женщина, умеющая действовать по-мужски. Таких женщин уважают именно за то, что они не сидят в кисейных юбочках и не носят фильдеперсовые чулочки, действуют не из гендерных стереотипов, а из соображений личной эффективности.

Слабая?

Когда ко мне на прием приходит клиентка, которая говорит о том, что «она маленькая и слабая женщина», обычно шутливо добавляю «и убьете любого, кто будет утверждать обратное». На самом деле, это действительно самые сильные женщины из моих клиентов.

Сильные в том, чтобы бесконечно доказывать себе и миру, что «обстоятельства сложились таким образом, что не было никакой возможности», что позиция жертвы невероятно удобна, что им уже ничто и никто помочь не может, а их случай — самый тяжелый и запущенный. Но я с любовью и уважением отношусь к этим клиенткам, потому что если в какой-то момент они принимают решение измениться, уже никто и ничто не может их остановить.

Они бросают нелюбимые работы, выздоравливают, забывают про психосоматику, латают неудачные браки, идут учиться на психолога, рожают детей, открывают свой бизнес или начинают двигаться по карьерной лестнице семимильными шагами. Поверьте, наблюдать за этим — величайшее наслаждение в жизни.

Проблема выбора

Ну а самые умные мои клиентки приходят с вопросом: «Скажите, а что лучше? Быть сильной, добиваться все самой, рваться, не спать ночами, сдавать проекты или быть слабой? Той, которая не напрягаясь, получает все к носкам своих лубутенов? Ключи от машин, квартир, шубы, драгоценности?» В таком случае я сразу же перевожу вопрос из умозрительной плоскости в реальную ситуацию: «Скажите, а как для вас? Что у вас лучше получается? Приведите примеры.» Исследуя и проясняя семейную историю, вехи жизненного опыта клиентки, ее стратегии взаимодействия с людьми и миром, через какое-то время мы вместе находим ответы.

К сожалению, или к счастью, нет однозначного ответа, что лучше — быть слабой и уязвимой или сильной и независимой. И там, и там есть свои плюсы и минусы. У силы минусами будет ответственность, сложности с расслаблением, проблемы с постоянным контролем. У слабости — отсутствие прав, финансовая зависимость, уязвимость, зависимость от внешности и временного фактора.

С другой стороны, сила и слабость — это полярности, и как любые полярности они есть в каждой из нас. Ведь если не будет силы, мы не сможем прожить свою слабость и наоборот. Именно это и делает нас целостными и уникальными — проживание в разные моменты своей жизни разного опыта.

Вместо заключения

Но если такого ответа вам недостаточно, и вам очень хочется знать, что лучше — сила или слабость, то расскажу напоследок о чисто женской стратегии, прекрасно описанной Робертом Джонсоном в книге «Она: глубинные аспекты женской психологии».

Исследуя миф о Психее и Амуре, он приходит к заключению, что женская стратегия — это гибкость. Одним из испытаний, которым Венера подвергла свою невестку Психею, было принести золотого руна.

Золотые бараны, которые паслись где-то на краю света, были огромными, величиной с дом и очень злыми. Сунься к ним Психея, они бы попросту ее разорвали. Переть напролом и бесславно погибнуть — это мужская стратегия.

А женская стратегия — ночью, когда бараны спят, собрать с кустов и деревьев, о которые бараны чесали спину, немного золотой шерсти. Поэтому вместо женской силы или женской слабости имеет смысл выбирать гибкость.