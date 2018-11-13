5 лучших техник эротического массажа

Массаж — это отличный способ возбудить партнера, подарить ему заботу, сладость расслабления после тяжелого дня, а также отличный способ разнообразить интимную жизнь. Совместно со специалистами центра семейного и сексуального образования Secrets мы отобрали для тебя пять техник эротического массажа, которые сведут мужчину с ума.

Еще до того, как приступить непосредственно к процедуре, очень важно позаботиться о нескольких вещах, которые в сочетании с массажем сделают вечер незабываемым. Самое главное в процессе — это атмосфера! Поэтому как следует подготовь «рабочее место». Для массажа отлично подойдет кровать, если она большая и имеет жесткий матрас, или пол, на который необходимо постелить мягкое покрывало или плед и простыню сверху. Главное условие — мужчине должно быть комфортно и удобно, а тебе понадобится свободное место, чтобы перемещаться вокруг него, массируя разные части тела. Приглуши свет в комнате, зажги ароматические свечи, включи расслабляющую музыку на фоне — все это будет дополнительно влиять на расслабление партнера.

Масло для массажа также очень важный пункт, потому что, во-первых, его должно быть много, во-вторых, если ты планируешь массаж с продолжением, используй специальное интимное масло, которое можно купить в секс-шопе. Обычное массажное средство при попадании в уретру или на слизистые влагалища вызовет воспаление тканей или нарушение интимной флоры, что чревато, например, молочницей. К тому же специализированные массажные масла в большинстве случаев имеют приятный запах, а это задействует нос как орган обоняния, что принесет дополнительные приятные ощущения. Также стоит обратить внимание на состав масла. Продукты на масляной основе несовместимы с латексными презервативами.

И, наконец, последний совет: раскрой карты сразу. Займись подготовкой мужчины к вечеру с самого утра. Напиши СМС о том, что ты с нетерпением ждешь вечера, чтобы сделать любимому массаж. Можешь прислать фотографию комнаты в свечах или массажного масла. Это не оставит мужчине шансов задержаться на работе или прийти домой в плохом настроении.

Для начала

Сперва мужчину нужно расслабить. Учти, что твои руки должны быть теплыми и что после того, как ты коснешься тела мужчины первым поглаживанием, тактильный контакт уже нельзя будет прервать. Следи за тем, чтобы ты постоянно касалась мужчину какой либо частью своего тела, пусть это даже будет локоть или подушечка одного пальца. Если в самом разгаре массажа контакт прервется, партнер может почувствовать себя покинутым и сексуальное напряжение спадет. Начни с обычных поглаживаний от груди до кончиков пальцев рук, затем от груди, вдоль бедер, до кончиков пальцев ног. Убедиться в том, что партнер расслаблен, можно, уделив внимание его голове. Если в процессе массажа голова у него тяжелая, значит, мужчина расслаблен достаточно и можно приступать к дальнейшим действиям.

Массаж ног

Стопы — одна из самых эрогенных зон на теле человека, на них сосредоточено большое количество нервных окончаний. Кроме того, массаж ног сам по себе достаточно редкий вид ласк, а потому очень интимный. Для того чтобы приступить к массажу стоп, тебе необходимо сесть сбоку от партнера и положить его ногу к себе на колено как на валик. Предварительно можно опустить ноги мужчины в ванночку с теплой водой и содой — это размягчит кожу стоп и подготовит их к дальнейшим действиям. Движения должны переходить от плавных поглаживаний к проминаниям и обратно, совершать их необходимо, двигаясь от кончиков пальцев к икре. Поглаживай ладонью стопу от кончиков пальцев к пятке, растягивай ее двумя руками по диагонали. Особое внимание следует уделить стимуляции точки на стопе под пястной костью — она отвечает за эрекцию, а массаж точки между вторым и третьим пальцами стимулирует выработку семени.

Массаж спины

Плечи, спина и поясница — это те части тела, которые в течение дня находятся в наибольшем напряжении, поэтому расслабить их стратегически важно. Начни с поглаживаний вдоль спины, от шеи и до самого копчика. При массаже шеи лучше ограничиться обычными поглаживаниями, а вот плечи и поясницу можно проминать интенсивнее. Особое внимание стоит уделить пояснице и крестцу. Здесь расположено множество нервных окончаний, стимуляция которых способствует активному кровообращению в органах таза — это важно для эрекции. Крестцово-копчиковый отдел следует массировать интенсивно, двигаясь сначала по часовой стрелке, а затем против, постепенно переходя на ягодицы.

Массаж боди-боди

Это, пожалуй, самая сексуальная часть эротического массажа. С этого момента можно позволить партнеру включиться в происходящие действия. Попроси его перевернуться на спину, так он сможет наблюдать, как ты наносишь масло для массажа на свое тело — грудь, живот, бедра. Идеальной для массажа телом о тело будет техника «Кошечка». Для ее выполнения тебе необходимо подняться снизу вверх, проводя грудью и животом по телу мужчины. Поставь свои ладони по обе стороны от мужчины и, опираясь на них, с прогибом поднимайся наверх. Это движение можно повторить несколько раз, варьируя степень интенсивности давления.

Эротический массаж

Когда мужчина уже достаточно возбудится, очень важно поймать этот момент, потому что сексуальное возбуждение имеет свойство идти на спад, если половые органы не получают стимуляции. В тот момент, когда ты поймешь, что мужчина находится на пике возбуждения, можно приступить к завершающей фазе массажа.

Здесь есть два варианта: массаж может стать подготовительной фазой перед разрядкой при мануальных ласках, а может быть прелюдией перед классическим пенисо-вагинальным сексом. И в том и в другом случае, прежде чем приступать к эротической части, мужчину необходимо подготовить. Помни, что во время массажа мужчина максимально расслаблен, он может даже уйти в состояние полусна, и тогда его необходимо будет «разбудить». Сделать это можно следующим образом: поглаживающими движениями спустись от груди к животу, совершая круговые движения вокруг пупка.

При этом не стоит касаться пениса, подразни мужчину, привлекая его внимание к его собственному возбуждению. Веди ладони близко к половому члену, массируя лобок и бедра, но не давай ему полностью насладиться ласками. К этому времени мужчина должен быть уже достаточно возбужден, чтобы испытать оргазм от прямой стимуляции полового члена руками или влагалищем. Учти, что, если мужчина на протяжении долгого времени был возбужден, ему может потребоваться совсем немного времени для стимуляции, перед тем как он испытает оргазм.

После того как массаж и эротические ласки будут завершены, позволь мужчине самостоятельно выйти из этого расслабленного состояния. Не торопи его, не спеши убирать в комнате и тушить свечи. Мгновения после массажа как раз отлично подойдут для того, чтобы полежать в обнимку.