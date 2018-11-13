9 признаков, что вы нравитесь мужчине

Люди не всегда готовы выражать свои чувства словами. К счастью, есть и другие способы узнать, как к тебе относятся. Например, по языку тела. Специалисты рассказывают, как понять, что ты ему действительно нравишься!

1. Его зрачки расширены

Если вы не сидите в почти полной темноте, это знак того, что ты его привлекаешь. И он ничего не может поделать, чтобы это скрыть.

2. Его брови приподняты

Человек старается шире открыть глаза, если хочет увидеть другого и не пропустить ни одного слова из разговора. При этом поднимаются брови.

3. Он улыбается, открывая передние зубы

Это случается довольно редко, но считается показателем счастья.

4. Он улыбается всем лицом

Вокруг глаз появляются морщинки, подбородок приподнимается.

5. Он облизывает губы

Когда человеку что-то нравится, во рту образуется небольшой излишек слюны.

6. Он смотрит на твое лицо, а не в глаза

Можно подумать, что он никак не оторвет от тебя глаз. И это очень ценно в наш век, когда все смотрят в телефоны.

7. Он глубоко вздыхает, когда смотрит на тебя

Да, всем нужен кислород. Но если он внезапно набирает полную грудь воздуха, то подсознательно хочет, чтобы плечи выглядели шире.

8. Он придвигается к тебе при разговоре

Особенно если ему и так хорошо слышно.

9. Он касается твоей коленки или трогает волосы за ухом

Здесь и объяснять ничего не нужно. Заодно он проверяет твои границы. Если улыбается при этом, значит, ты ему и правда очень нравишься.