Женские феромоны: неожиданные факты

Женские феромоны: наиболее неожиданные факты

Способность этих веществ вызывать химическую коммуникацию между разнополыми представителями человечества вызывает споры и разногласия в научном мире и бизнес-сообществе. Многие авторитетные ученые считают эффект воздействия женских феромонов (впрочем, как и мужских) недоказанным, производители парфюмерии с добавками феромонов, в свою очередь, единодушно и настойчиво отстаивают противоположную точку зрения.

Что это такое — феромоны?

Дословный перевод двусоставного греческого слова «феромон» — «несу возбуждение», «возбуждаю». Это общее название продуктов внешней секреции, которые синтезируют как некоторые виды животных, так и растений, у животных они продуцируются специальными железами. Ученые называют их ДНК-маркерами, летучими хемосигналами (способом передачи эмоций животными). Считается, что феромоны принимают участие в различных жизненных циклах животных и существенно влияют на них. Ученые разделяют феромоны на 2 основные группы: релизеры и праймеры. Релизеры выступают в роли побудителей к чему-либо — к привлечению самца (самки), немедленному действию (к примеру, реакции на опасность). Праймеры задают формат определенного поведения других особей (например, пчела-матка с помощью специального феромона делает «бесполыми», рабочими, пчелами других самок-«конкуренток»). Феромоны, научное исследование которых началось с 60-х годов ХХ века, используются в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями.

Они синхронизируют цикл?

Положительный ответ на этот вопрос дает основатель института Афины, научно-исследовательского и образовательного отдела факультета естественных наук Амстердамского университета, Виннифред Катлер. В 1986 году Катлер и его коллеги опубликовали ряд исследований гормонов и их поведения, в которых сообщалось, что и мужские, и женские выделения подмышек могут сдвигать менструальные циклы у женщин. Эти результаты широко освещались в прессе, к примеру, о выводах Катлера писал Washington Post . Издание называло Катлера и его соавторов пионерами, доказавшими существование феромонов у людей. Вместе с тем репортер Washington Post отмечал, со ссылкой на выводы исследователей, что «… человеческие феромоны не являются сексуальными аттрактантами, и они не действуют почти сразу, как феромоны животных. Однако феромоны способны в течение нескольких недель или месяцев изменять время менструальных циклов женщин». Впоследствии Катлер зарегистрировал два товарных знака и провел ряд исследований на студентках университета, чтобы проверить эффект синтезированных с использованием феромонов парфюмерных продуктов. Результаты испытаний свидетельствовали о якобы улучшении сексуальной жизни у представительниц фокус-группы. Однако другие ученые, в частности, Тристрам Уайатт (Оксфордский Университет) и Рон Ю (Stowers Institute) к этим выводам относятся скептически, поскольку состав своих парфюмерных соединений Катлер не раскрывает, ссылаясь на коммерческую тайну, и потому у других специалистов нет возможности провести их независимый, непредвзятый анализ.

Способствуют ли они сексуальной притягательности?

Тристрам Уайатт приводит данные исследований западных ученых, которые свидетельствуют о том, что секреция из ареолярных желез на сосках кормящей матери будет вызывать молочную реакцию у младенца, даже если ребенок не ее. «Если окажется, что предварительные наблюдения влияния женских феромонов на младенцев верны, и молекулы веществ могут быть идентифицированы именно как феромоны (в научном мире до сих пор идут споры о самом факте существования феромонов у людей), это придаст большую уверенность исследователям для того чтобы начать серьезную работу по изучению воздействия человеческих феромонов в сексуальном контексте», — считает Уайатт. «Но вполне возможно, что феромоны не участвуют в сексуальном поведении человека: мы — „сложные животные“, и в этом направлении у нас работают другие сигналы», — добавляет ученый. «Что касается феромонных продуктов, то основным действующим веществом в них, скорее всего, является „надежда“, — говорит Уайатт. –»Эффект плацебо очень силен. Если женщина потратила 50 долларов на некую добавку к своим духам, то она можете пойти в бар с большей уверенностью [в своей особой привлекательности]. Но это вовсе не благодаря парфюмерному средству». Их не существует вовсе? Авторы книги «Нейробиология химической коммуникации», вышедшей в Италии под редакцией Карлы Муциньи-Каретты (отделение молекулярной медицины университета Падуи) тщательно изучили все последние научные труды, касающиеся феромонов человека как таковых и их влияния на людей. Проанализировав исследования ученых со всего мира, их итальянские коллеги сделали такой вывод: «Большинство определений [формонов как веществ] сводится к тому, что что феромон: а) состоит из одного или немногих химикатов, б) имеет специфическое строение, в) обладает четкими поведенческими или инкреторными влияниями и г) оказывает воздействие на реакции другого индивидуума своего вида. До настоящего времени в организме человека не было выделено никаких химических веществ, отвечающих таким критериям». Вместе с тем, итальянские ученые добавляют, что, возможно, в будущем научный мир еще откроет формоны у человека — просто на данный момент глубоких научных исследований, доказывающих их наличие у людей, нет.