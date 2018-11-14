Почему партнеры изменяют и что с этим делать

Вместе с семейным психологом и психотерапевтом Мариной Травковой разбираемся, почему измены происходят и что делать, если вы оказались в такой ситуации. Кроме того, наш эксперт проводит крупное исследование про измены. Если вы хотите принять участие, ищите подробности в конце материала.

Почему происходят измены

— Прежде всего давайте сразу отметим, что они происходили, происходят и будут происходить. Человек — существо биологически не моногамное, причём это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Конечно, встречаются однолюбы, но они скорее редкость. Большинство проживает в серийной моногамии, то есть за свою жизнь человек способен влюбиться несколько раз. Уже не удивляет, что в течение жизни люди могут иметь последовательно — это ключевое — несколько отношений. Скорее удивляет ситуация, когда в 16 лет молодёжь вступает в брак и живет вместе до 90 лет.

От чего зависит, будет изменять партнёр или нет? Здесь много факторов, и один из них ситуативный, то есть ну вот звёзды так сложились. Один из самых распространённых мотивов — это романтический, когда человек говорит: «мне чего-то не хватает в жизни». Не в браке — это важно, а именно в жизни. Есть такой стереотип, что раз человек изменил, значит, ему чего-то не хватало от партнёра, и пострадавшая сторона начинает искать причину в себе. Это категорически неверно. Я повторяла и буду повторять, что вина за измену всегда лежит на том, кто изменил.

Многим чего-то не хватает от партнёра, но супружество — это динамическая характеристика, невозможно всю жизнь быть одинаково нежными, доступными, влюблёнными, как в первый день знакомства. Любые отношения проходят свои подъёмы и спады, и зрелые люди понимают, что бывают кризисные периоды вроде беременности или болезни. Никто же не думает, что если партнёр заболел и не может заботиться о другом, то это повод его бросать?

Но в этой ситуации как раз необходимо свои желания, свои «не хватало» обсуждать с партнёром. А если не обсуждаете, это ваш выбор и ваша ответственность. Часто измены случаются по такой цепочке: мне чего-то не хватало, я не стал мужа или жену этими проблемами беспокоить и просто пошёл искать это на стороне.

Но что значит «не беспокоить»? Если вы не говорите, партнёр просто не узнает, что вам чего-то не хватало. В этом разговоре может выясниться, что вашему партнёру тоже чего-то не хватает, но он же не побежал вам изменять.

Любая измена включает совокупность факторов и мотивов. Как ни странно, люди часто это делают из-за чувства тревоги. Тревожные люди более склонны к изменам — они ищут поддержку, и если не находят этой поддержки в своём ближайшем окружении, начинают искать её где-то ещё. Часто тревожные люди вступают в параллельные отношения по принципу «запасного аэродрома». То есть они боятся поставить всё на одного человека и подстраховываются, заводя новые связи. Это скорее история не про one night stand, а про романы, про параллельные полноценные отношения. К примеру, муж занят на работе, поэтому можно позвонить любовнику-другу, чтобы он чем-то помог, ну хоть колесо поменял.

Это случается и с женщинами, и с мужчинами. В плане измен мужчина и женщина не сильно отличаются по мотивации, но очень сильно отличаются по социальному одобрению. Мужчины чаще всего прячут (даже от себя самих) эту тревогу, устраивают отношения с двумя-тремя женщинами. Есть старый анекдот: жене сказал, что к любовнице, любовнице сказал, что к жене, а сам в библиотеку. Такое поведение помогает ни с кем сильно не сближаться: потому что тревожно, потому что начинаешь зависеть от партнёра, потому что слишком болезненны становятся собственные реакции на него — его одобрение или неодобрение.

Удивительным образом тревожные мужчины выглядят холодными или, наоборот, соблазнителями, покорителями сердец, хвастаются сериями побед, а на самом деле в этом поведении кроется тревога и невозможность быть полностью открытым с одним человеком. Внешнее поведение может быть очень уверенное. Даже если вам кажется, что человек смелый, красиво ухаживает, эмоциональный, это ещё ни о чём не говорит. Как раз характеристика таких романов и таких измен в том, что когда женщина становится ближе, поддаётся, соглашается, входит в круг интимности, преодолевает порог, когда идёт период ухаживания и притирки, часто мужчине это перестаёт быть интересно.

Почему? Ну сами они говорят: завоевал — и она надоела. Но причина в том, что дальше нужно строить отношения по-настоящему. Люди очень часто путают период ухаживания и настоящую жизнь. Период ухаживания часто такой театрально-демонстративный, то есть люди показывают не себя настоящих, а какие-то установки и роли, которым они научились, знают, как это надо делать. Я часто сталкиваюсь с историями, когда до брака мужчина красиво ухаживает, а после свадьбы садится дома, складывает руки и говорит: «ну а теперь зачем всё это?» Не нужно смотреть на период «до» и принимать его за то, что будет «после».

Типология измен

Разделяют от пяти до девяти типов измен. Ситуативные и неситуативные, то есть человек искал эту измену. Один вариант, когда он всё продумал и начал искать возможность измены. А другой вариант, когда он жил, ни о чём не думал, но тут ему подвернулась возможность.

Можно делить по принципу верности — на искушаемых и неискушаемых. Многие хранят верность просто потому, что их никто не соблазнял. Кто-то хранит верность, переступив через себя, даже когда сильно хотелось соблазниться, но это совсем другая история.

По мотивам (зачем я это делаю?) есть романтический вариант и есть бегство от тревоги. Второе может выглядеть прекрасно — постоянные цветы, по двадцать эсэмэсок за вечер, но настоящей близости там нет и не будет. Бывает, что измены совершаются из мести, то есть партнёр изменил, а вы — ему в ответ. Бывает, что он не изменил, а как-то ещё насолил, а вы — ему в ответ.

Встречается вариант, когда человеку необходимо подтвердить свою значимость на брачном рынке: «я ещё могу, я ещё нравлюсь, я ещё котируюсь». По этой причине часто изменяют женщины.

Измены случаются, чтобы просто добить отношения, поставить точку. Это часто делают мужчины. Вместо того чтобы уйти из отношений, которые их тяготят, вместо того чтобы честно сказать — я несчастлив, давай разойдёмся, они ищут так называемого агента сепарации. Они находят кого-то, с кем довольно демонстративно изменяют, после чего жены чаще всего их выгоняют.

Часто отношения с этим третьим человеком уже не клеятся — его просто использовали как рычаг, чтобы вытащить себя из отношений.

Что с этим делать

Каждый брак уникален по-своему, каждые отношения уникальны, у них свои внутренние правила, свои ресурсы, свои условия: есть дети — нет детей, есть ипотека — нет ипотеки, какой степени глубины отношения, это случайно произошло или неслучайно, как именно узнали, как долго это длится, есть ли дети на стороне.

Столько возможных факторов, что один-единственный универсальный совет, который я в этой ситуации могу дать — это не пороть горячку. Надо думать о себе и помогать себе всеми возможными способами, от психотерапии, йоги, успокоительных до спонтанного отпуска, кому что помогает. Кто-то едет в монастырь, кто-то напивается с другом или подругой, но важно понимать: в этой ситуации нужно прежде всего обеспечить себе покой. Взять паузу.

Ещё один стереотип: «изменил один раз — будет изменять всегда», но это только стереотип. Предположим, женщина узнаёт, что её мужчина ей изменил. Он клянётся, что было один раз по пьяни и больше никогда не будет. Что делать? Прощать? Оставаться? Уходить?

Возьмём статистику: 30% браков после измены распадается сразу, ещё в 30% случае супруги живут вместе, но мучаются и при каждом удобном случае припоминают друг другу этот инцидент. Ещё примерно 30% супругов остаются вместе, перешагивают через это, измена даже укрепляет их отношения.

Есть пары, где измена стала структурным элементом отношений, развернув мужа и жену друг к другу и улучшив их жизнь. Бывает, что кому-то приходится пройти через ад и потерять партнёра, чтобы начать его по-настоящему ценить. Если вам изменили, этот факт (один этот факт) ещё не означает, что надо всё рвать и бежать.

Есть ещё один стереотип: если женщина (и особенно мужчина) осталась в отношениях после измены партнёра, то она потеряла к себе уважение, но это тоже неправда.

Здесь надо обращать внимание на другое: есть ли в этих отношениях уважение партнёра к вам. Если мы возвращаемся к примеру, когда женщина узнала об измене мужа, то мужу тут надо вновь доказать своей супруге, что это никогда не повторится. Его задача объяснить, как именно он не допустит этого ещё раз.

Речь идёт о восстановлении доверия и о том, действительно ли ему стыдно и хочет ли он всё исправить. Тогда можно обсуждать конкретные шаги, как он исправит ситуацию и докажет вам, что он действительно заботится о ваших отношениях. А когда мужчина в такой ситуации говорит: «сама дура, что ж ты со мной на эту дачу не поехала?», это плохой прогноз.

Главное — понять, уважает ли человек вас и ваши отношения. Важна не измена сама по себе, что, безусловно, болезненно. Часто возникает вопрос: как же он так мог, если он меня уважает? Но вот так.

Даже в более запущенных случаев, когда речь идёт о параллельных отношениях, возможно восстановление доверия. Супруги, которым изменили, в такой ситуации спрашивают: «а как я узнаю, что те отношения действительно закончились?» Я часто предлагаю на некоторое время (3-4 месяца) поставить геолокацию, чтобы супруги в любой момент видели, где находится второй.

Если вы долго живёте вместе, вы всегда почувствуете, что человек как бы не с вами. А если вы этого не ощущаете, тогда вопрос об эмоциональной глубине ваших отношений. Хотя бывает и другая история, когда женщина, которой изменили, становится мнительной, постоянно подозревает мужа в измене. Но если вам изменили, у вас вообще-то есть вполне логичный повод для беспокойства, и это опять же задача вашего партнёра — доказать вам, что повода волноваться нет. Тогда во время терапии мы обсуждаем некий комплекс мер.

Например, женщина говорит: «я поверю, если он все выходные будет дома, если он всегда будет подходить к телефону, если даже на встрече, то пошлёт эсэмэску». Потому что в каждой измене есть случаи, когда, допустим, партнёр не отвечал на телефон, и эти моменты требуют перепрошивки.

Все ли измены имеют эмоциональную составляющую

Мы называем изменой то, что ранит другого. В странах, где есть чёткая патриархальная иерархия, например на Кавказе, я чаще встречаю истории, когда женщины в случае измены переживают, что на другую женщину уходят ресурсы, время, которое мужчина проводит с детьми. То есть женщина расстраивается не из-за нарушенного доверия или верности, а из-за перераспределения ресурсов.

Сплошь и рядом встречаются истории, когда брак крепкий, жена любит мужа, у них чудесный секс, но захотелось чего-то ещё — и у неё возникает роман на стороне. Измена не означает, что изменивший разлюбил своего партнёра. Но даже в этом случае не стоит надеяться, что ваш партнёр ничего не заметит.

У нас только одно тело и только один мозг, и эмоциональная нагрузка имеет некий объём и некий вес. Поэтому изменение баланса этой эмоциональной нагрузки, как правило, ощущается. А если нет, то это повод задуматься: ваш партнёр создал себе целый параллельный мир, а вы этого даже не заметили.

Что делать, если вы узнали об измене партнёра, но он пока об этом не в курсе

Например, жена заглянула в телефон мужа, нашла там что-то компрометирующее и теперь думает, поднимать ли этот вопрос. Сразу хочу сказать, что с момента, когда вы узнали об измене, в воздухе уже появляется напряжение. Нужно сначала одной сесть и подумать: «а вот я ему скажу, какая будет реакция?» Обдумать сценарии развития событий и решить, к каким вы готовы, а к каким нет. А вдруг я услышу: «я её давно люблю и не знал, как тебе сказать, давай разведёмся?» А вдруг я услышу: «мне стыдно, но я не знаю, как это прекратить». То есть нужно понять, к чему вы готовы.

Часто на этом этапе женщины начинают бороться за мужа: делают маникюр, педикюр, идут в салон, покупают сексуальное бельё, соблазняют. Иногда это работает, а иногда мужчина начинает ощущать себя сверхзначимым и ловит кайф с двух сторон. Это бывает продуктивно для самих женщин, потому что это хотя бы какое-то «что делать». Им легче переживать, чем тем, кто просто депрессивно опускает руки и теряется. Здесь есть хотя бы какой-то план боевых действий. Но потом чаще всего наступает откат, все запертые эмоции «а почему это так?», злость, раздражение наконец настигают. Даже если женщина отвоевала своего мужа, эти эмоции всё равно остаются.

Есть курсы для женщин, которые попали в такую ситуацию. И манипулятивный ряд включает ситуацию, когда женщина встаёт на колени и говорит: «ты мне изменял, потому что я это заслуживала, я о тебе мало заботилась». Это разбивает его уверенность, и есть действительно неплохой процент возвращений, но там не говорится об одном существенном нюансе: эти пары очень редко сохраняются.

Потому что женщина, пройдя через такое унижение, смириться с этим не может. Для таких пар прогноз гораздо хуже, чем для тех, кто всё рассказали, поругались, даже разошлись на какое-то время.

Когда партнёр возвращает мужчину или женщину манипуляциями, он тем самым его обесценивает. Получается, что он вернулся не сам по себе, а потому, что на него, как на собачку Павлова, действует маникюр, педикюр, бельё и прочие вещи.

Мы не получаем равного партнёра, мы получаем ребёнка, которого можно конфетой приманить. Но тут тоже всё индивидуально, и решать нужно каждой женщине: для кого-то это нормально, главное — чтобы добытчик и кормилец был дома, а для кого-то это невыносимо.

Может ли брак быть счастливым с регулярными изменами

Для меня это диссонанс. Есть сайты знакомств специально для женатых людей, где они честно говорят, что ищут флирта, секса, но не серьёзных отношений, потому что разводиться не намерены. Мотивация у всех одна — хочу ощутить себя живым, хочу влюбиться. Так я задаю всем вопрос: что же у вас в браке такого случилось, что вы там «мёрзнете»?

Многие женятся по любви, по собственному выбору. Этот выбор включает романтику, эротическое влечение. Первое время паровоз из этой романтики и влечения несёт нас вперёд. А потом топливо заканчивается. Бабочки в животе не могут порхать долго, природа их создала для продолжения рода, а не для длительных отношений. Мы входим в отношения с неверными ожиданиями, думаем, что так будет всегда. Когда бабочки пропадают, люди думают: «ну вот, всё закончилось, но я же хочу ещё». Вместо того чтобы приложить усилия и возродить этих бабочек, мы начинаем искать их на стороне. Но есть пары, которые сохраняют эту влюблённость всю жизнь, потому что работают над отношениями.

В мюзикле «Летучая мышь» героиня узнает, что муж ей изменяет, надевает костюм летучей мыши на карнавал и инкогнито соблазняет собственного мужа. И она его спрашивает: «так у тебя же есть жена, как же так?» На что он ей отвечает: «а что жена? это прочитанная книга». Когда в итоге всё вскрывается, он говорит: «самые интересные главы я-то и пропустил». Так что мой совет: в любом человеке есть та часть, которую вы ещё не видели. Когда мне говорят: «мы вместе 20 лет, мне всё наскучило», я всегда отвечаю: «вы его 20 лет просто не видите, и вам нужно увидеть его в какой-то другой обстановке, в необычных обстоятельствах». Красота — в глазах смотрящего, и любовь тоже.

Сейчас я провожу большое исследование, как люди переживают измены. Существуют западные исследования на эту тему, но нам нужен наш, российский опыт. Если среди читателей найдутся те, кто изменили, вернулись, но жалеют об этом, кто удержались от измены и готовы рассказать об этом, я буду очень рада пообщаться. Пишите мне на почту travkovam@mail.ru. Участие, разумеется, анонимное.