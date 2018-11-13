Идеальный мужчина любит апельсины

История толкует, что средневековый мужчина выбирал себе жену, исходя из её вкусовых пристрастий к фруктам. Современные сексопатологи изучили и систематезировали народную мудрость. Вывод, который они сделали из своих работ, однозначен. Связь между характером людей и их фруктовыми предпочтениями — есть.

Если женщина не может жить без яблок, она не очень романтична. Но она надёжна и в своих убеждениях тверда, как этот плод.

Барышни, покоряющие мужчин своей скромностью и загадочностью, предпочитают апельсины. Эти женщины постоянно уходят в тень, за смущением и шуткой скрывают свою творческую натуру. Они интеллигентны.

Бойкие девушки, любительницы шика, обожают клубнику. Всегда на виду. Любят подчеркнуть своё положение. Их сопровождает особый шарм.

Поклонницы груш очень соблазнительны. Их окружает аура неотразимости. Они желают, чтобы их носили на руках. Они хотят, чтобы ими постоянно восхищались.

Нежные же создания, которые боятся одиночества, мечутся в поисках романтики, вечно стремятся к удовольствиям — предпочитают виноград.

Фруктовые пристрастия мужчин тоже разнообразны. Но их любовь к тем или иным фруктам несколько отличается от женских.

Тот, кто обожает ананас, обожает женщин. Человек, способный оценить многообразие экзотических вкусовых ощущений, способен доставить и вам массу экзотических удовольствий. Но имейте в виду, что "многообразие" включает в себя множество комплексов, неуравновешенность и бесконечные связи на стороне.

Мужчина, любящий апельсины — идеальный мужчина. Он способен доставить комбинацию незабываемых удовольствий, массу искромётных ощущений. При этом вы не найдёте ни одного повода уличить его в неверности.

Любители персиков осторожны. Они долго выбирают себе партнёршу. Сомнения и подозрительность могут принести им разочарования и даже унизить их, но они готовы ко всякого рода экспериментам.

Если вам нужен муж, который постоянен во всём. Консерватор по своим взглядам на семейный быт. Мужчина, уверенный в себе. Мужчина, который не будет носить вас на руках, но никогда не изменит вам — обратите внимание на любителя яблок.

Итак, выбирая себе партнёра на всю жизнь, найдите возможность понаблюдать за его пристрастиями к фруктам. Возможно, это поможет избежать роковой ошибки, или найти ту самую свою половинку.