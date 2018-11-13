Ещё
Романы российских знаменитостей с иностранцами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Романы российских знаменитостей с иностранцами 

Рамблер 4 часа назад
Недавно певица Светлана Лобода родила вторую дочь. Поклонники звезды до сих пор гадают, является ли отцом крохи Тилль Линдеманн, немецкий музыкант, солист Rammstein. Сама Светлана не даёт комментариев по этому поводу, однако фанаты уверены, что у знаменитости крутят роман, а появление наследницы — логичное его продолжение. Похоже, Светлана нашла возлюбленного за пределами страны, но сегодня такие случаи — не редкость.
1. Павел Прилучный и Никки Рид. Уже 7 лет Павел женат на актрисе Агате Муцениеце, но в 2009 году у него были отношения с голливудской актрисой Никии Рид. Увы, расстояние между странами стало непреодолимым препятствием для влюблённых, поэтому пара распалась.
2. Мэл Гибсон и Оксана Григорьева. Оксана буквально заворожила мэтра, ради неё Мэл оставил жену, с которой прожил 31 год. Отношения длились три года, но, несмотря на рождение общей дочери, Григорьева и Гибсон расстались, не сумев сохранить хорошие отношения.
3. Екатерина Андреева и Душан Перович. Телеведущая больше двух десятков лет живёт душа в душу с сербом Перовичем, хотя распространяться о личной жизни не любит и даже в социальных сетях радует поклонников личными фото, а не семейными.
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения «Блестящей»: любовь и страхи Новиковой
Самбурская решилась на откровенное признание4
Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 205
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом20
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением10
Видео
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
00:15
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом
Звёзды
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
04:19
Романы российских знаменитостей с иностранцами
Любовь Звёзды
00:25
Самбурская решилась на откровенное признание
Звёзды
08:55
8 бьюти-ошибок, которые испортят кожу
Красота
01:24
Сколько наши звезды заработали в этом году
Звёзды
01:00
Мать Тимати жестко осадила его любовницу
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение