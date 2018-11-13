Романы российских знаменитостей с иностранцами 

Недавно певица Светлана Лобода родила вторую дочь. Поклонники звезды до сих пор гадают, является ли отцом крохи Тилль Линдеманн, немецкий музыкант, солист Rammstein. Сама Светлана не даёт комментариев по этому поводу, однако фанаты уверены, что у знаменитости крутят роман, а появление наследницы — логичное его продолжение. Похоже, Светлана нашла возлюбленного за пределами страны, но сегодня такие случаи — не редкость.
1. Павел Прилучный и Никки Рид. Уже 7 лет Павел женат на актрисе Агате Муцениеце, но в 2009 году у него были отношения с голливудской актрисой Никии Рид. Увы, расстояние между странами стало непреодолимым препятствием для влюблённых, поэтому пара распалась.
2. Мэл Гибсон и Оксана Григорьева. Оксана буквально заворожила мэтра, ради неё Мэл оставил жену, с которой прожил 31 год. Отношения длились три года, но, несмотря на рождение общей дочери, Григорьева и Гибсон расстались, не сумев сохранить хорошие отношения.
3. Екатерина Андреева и Душан Перович. Телеведущая больше двух десятков лет живёт душа в душу с сербом Перовичем, хотя распространяться о личной жизни не любит и даже в социальных сетях радует поклонников личными фото, а не семейными.