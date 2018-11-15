Когда секс начинают считать насилием

Иногда кажется, что некоторые нюансы отношений между людьми не имеет смысла проговаривать вслух: если твой партнер не хочет заниматься сексом, не стоит его заставлять. Так думала и я, когда писала о важности согласия на секс, добавляя в статью забавный мультик о чаепитии, который поймут даже дети. В комментариях же развернулась длинная дискуссия, подвергающая сомнению каждое мое слово.

Оглянись: в твоем окружении легко найдется мужчина, который максимально уверен в том, что отлично считывает женские сигналы. Она сидит близко, улыбается и продолжает пить вино — значит, она не против секса! Сегодня мы разберемся, почему же женщины вдруг ни с того ни с сего начинают обвинять в изнасиловании.

Внешний вид

На российском телевидении все еще сохраняют высокие рейтинги шоу про то, как правильно одеваться — так, чтобы нравиться партнеру. На Западе этот формат начинает отмирать, а самое популярное шоу жанра Queer Eye и вовсе направлено на то, как поменять основные привычки, чтобы выглядеть привлекательнее, но носить то, в чем тебе комфортно.

Феминизм часто высмеивают за «стремление к небритым подмышкам», и это самый популярный миф, который приходится объяснять тем, кто не знаком с движением за гендерное равенство. Активистки фем-движения борются не за то, чтобы все женщины сверкали шерстью, — а за то, чтобы такие вопросы были личным делом каждого человека.

Одним словом, как бы активно ни развивалось бодипозитивное движение и как бы ни продвигались мысли о том, что каждый человек имеет право носить то, что хочется только ему, — эту концепцию общество отвергает. Все это приводит к ситуации, в которой мужчина уверен: если ты отлично выглядишь на вашем свидании — это значит, что ты очень этого ждала и, разумеется, рада его видеть.

В реальности может оказаться, что ты надела едва ли не первое, что под руку попалось, и случайно подобрала неудобный лифчик, который так и норовит засветиться из-под блузки. Разумеется, короткая юбка так же не значит, что ты по умолчанию согласна на секс — даже если это ваше третье свидание.

Обстановка

Еще одно популярное предубеждение — если ты не хотела секса, то зачем же впустила в свою квартиру или отправилась в чужой дом? Этот нюанс тоже отражен в мультфильме про согласие: девушка может сначала хотеть заняться сексом, а потом передумать по той или иной причине. Может не понравиться парфюм, обстановка квартиры или небрежно брошенное «бывшая у меня была той еще сукой» — какая бы причина ни была, к ней нужно относиться с уважением.

Популярная поговорка «кто девушку платит, тот ее и танцует» в такой ситуации узаконивает патриархальную мысль о том, что женщина — вещь, которую можно покупать деньгами или любыми другими ценностями. Покупка коктейля в баре, ужина в ресторане или билетов в кино не значит, что после этого обязательно должен следовать секс.

Такой же обязанностью не является «супружеский долг», если вы не заключали отдельный брачный договор о том, что секс должен происходить каждую среду и пятницу. Эта ситуация очень часто преследует мужчин, после чего они уверяются в меркантильности своих спутниц.

Решение у такой ситуации достаточно простое: то, сколько денег тратится при совместном времяпровождении, можно оговорить заранее, и каждый может оплатить свой счет, не чувствуя себя обязанным ни в чем.

Язык тела

Жертвы сексуального насилия часто винят себя в произошедшем: не оттолкнула, не закричала, может быть, я выглядела слишком доступной? На самом деле для насильников ничего не значит язык тела. Согласно исследованиям Департамента исправительных учреждений в Айове, люди, совершившие сексуальное насилие, часто винят именно жертву в том, что «ее тело просило об этом».

Она флиртовала, она наклонялась к нему — как можно было расценить это иначе? Всего сутки назад в Фэйсбуке развернулась дискуссия о том, что женщины имеют много фантазий о сексе в публичном месте, так как никогда не отодвигаются в общественном транспорте. В комментариях девушки делились своим опытом: стоит только чуть-чуть отодвинуть ногу, мужчина непременно займет все освободившееся пространство, так что эти «прижимания» на деле оказываются борьбой за свободное место.

Любые другие сигналы также можно расценивать по-разному, например, когда мужчина демонстрирует что-то в своем телефоне, девушка может наклоняться ниже из-за проблем со зрением. То, что она близко сидит, — может быть как признаком сексуального желания, так и неудобством любой другой позы. Невербальная коммуникация слишком сложна, и если нет явного устного согласия — любой может неверно интерпретировать сигналы.

Кроме того, эксперты в области языка тела подчеркивают, что каким бы сигнал ни казался — это не оправдания для секса без согласия. Из-за виктимблейминга, царящего в СМИ, жертву часто спрашивают, что она делала перед тем, как насилие произошло. Ты пришла к нему в кабинет после работы — неужели ты не догадывалась, что тебя ждет? Этим же пользуются адвокаты, только узаконивая культуру насилия. Эта ситуация достаточно схожа с дилеммой пешехода, переходящего дорогу по зебре, не посмотрев по сторонам, и водителя, который едет с превышенной скоростью. Пешеход может быть хоть сто раз прав, но он уже погиб под колесами. Можно сказать, что женщины играют роли этих пешеходов, которым нужна дополнительная подстраховка.

Даже в школьных учебниках ОБЖ можно встретить советы не ходить вечером одной и не соглашаться идти в гости к малознакомому парню. Советов «убедись, что женщина действительно согласна на секс» в этих учебниках нет — водителя даже не лишают прав. Вполне понятно, почему мужчины так отвергают мысль о том, что в своей жизни они уже несколько раз выступали в роли насильников. Оправдать свое поведение несложно — достаточно обвинить жертву в том, что она на это спровоцировала своим поведением.

Изменить это прямо здесь и сейчас слишком сложно, но несколько важных шагов способен предпринять любой из нас. Мы можем объяснять не только дочерям, почему опасно разговаривать с незнакомцами, но и сыновьям — почему букет цветов не может быть равнозначным обменом на поцелуй.