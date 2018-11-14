Строго для женщин: правила по эксплуатации мужчины

Обещаем, что будет самый циничный пост о мужчинах. На всякий случай перед прочтением выпейте таблетку «Валидола», а если не поможет, то пузырек чистейшего сертифицированного змеиного яда. Приятного прочтения всем остальным.

Правило 1. Если ты стесняешься принимать от мужчины слишком дорогие подарки, сомневаешься, что ты их достойна, то можешь больше никогда не сомневаться — ты их и в самом деле не достойна.

Правило 2. Принимать подарки от мужчины крайне желательно до того, как у вас с ним случился первый секс. До секса женщина назначает себе цену сама. После секса эту цену ей назначает мужчина. У риэлторов есть профессиональная поговорка: «После подписания контракта клиента в губы не целуют».

Правило 3. Требовать от мужика больше, чем он способен тебе дать, не стоит, так как потом он затаит злобу и возьмет с тебя в три раза больше. Путанить потом будешь у него будь здоров, отрабатывать. Все коленки в кровь сотрешь!

Правило 4. Гоните в шею всех мудаков и жопошников, утверждающих, что покупать своей избраннице «Верту», бессмысленно, так как телефон нужен для того, чтоб звонить. Это ему нужно звонить, а нам надо понтоваться и выпендриваться перед подругами и бывшими любовниками!

Правило 5. Если он бедный студент с большим пылающим сердцем и учится, бросайте его нафиг, он может учиться вечно! Если хотите быть генеральшей — выходить нужно замуж за генерала. Тоже самое касается и «олигарха в перспективе». Такой может долго ходить тебе в гости с плешивым букетиком гвоздичек, гонять чаи и красноречиво рассказывать о том, какой счастливой и беззаботной станет ваша жизнь, после того, как он подпишет контракт и, наконец, разбогатеет.

Правило 6. Если у мужика есть какие-то явные недостатки, или зависимости, с которыми ты ну просто никак не можешь смириться: то смириться придется. Молчи в тряпку и не раздражай его своим зудением. Трепетно надеяться на то, что ты сможешь его перевоспитать, не стоит. Этот материнский инстинкт сломал судьбы многим женщинам. В названии этого поста есть подзаголовок: «СТРОГО ДЛЯ ЖЕНЩИН». А теперь спустись ниже и посмотри, кто его откомментировал. И что? После этого ты все еще веришь, что мужчины будет тебя слушаться? Нет, ты, конечно, можешь потратить массу времени, сил и нервов, и все-таки его изменить, но тебе лично это не дает никаких гарантий, так как воспитать своего мужика ты в конечном итоге можешь совершенно для другой.

Правило 7. Иногда мужчины, покупая билеты в кино, на самолет, или заказывает такси, умудряется задать своей спутнице один смешной вопрос: «Что брать? Вип или эконом?» Часто девушки в силу своей скромности отвечают, «Эконом», или что им все равно. Ответив подобным образом, ты моментально выставляешь на себя SALE 90%, дав тем самым понять, что ты — девушка непритязательная и слаще морковки в этой жизни ничего не грызла. Мужик весьма изобретателен и хитер. Наша скромность ему экономически очень выгодна. У инвесторов так же существует своя профессиональная поговорка: «Сэкономил — значит, заработал!» Не позволяйте на себе зарабатывать! Что нужно отвечать? — и пристрелить этого мерзавца взглядом, мол как у него вообще язык повернулся спросить у тебя такое, чтоб больше подобных вопросов не задавал. В экономах пускай сам летает!

Правило 8. Никогда не посягай на его свободу! Не напрашивайся замуж. Мужик нынче пуглив, как трепетная лань, и как только он почувствует, что на него хотят надеть поводок — норовит поскорее удрать. Вместо этого сделай вид, что подобные предложения сыпятся тебе ежедневно пачками, олигархи в надежде караулят тебя у подъезда, чтобы припасть к твоим ногам и отдать все свои причиндалы — руку и сердце. А если он чуточку помедлит — то п…, уведут девку.

Правило 9. Запомни, если мужик тебе что-то пообещал, это еще не значит, что он это уже сделал, и сделает вообще! Поэтому никогда не стоит ему верить, а тем более благодарить за это авансом. Суди о мужчинах не по словам, а по покупкам!

Правило 10. Если он копит на квартиру, предложи ему застрелиться, либо шли к черту. Ключевым здесь является слово «копит». Человек, который на что-то копит, никогда не потратится на тебя! Если уж он так сильно тебе нравится, то не обижайся, что на восьмое марта тебе дарят фарфоровую кошку, чехол для телефона или духи.

Правило 11. Если мужик говорит: «Все мои предыдущие женщины были очень меркантильными и им от меня нужны были только деньги» — не стремись доказывать обратное. Лучше крутани ему яйца так, чтобы он о…ел! Чтобы в следующий раз он рассказывал при луне какой-нибудь трепетной нимфе: «Все мои предыдущие были меркантильными. Но вот последняя — была настоящей сукой!»

И последнее. Если мужик позволяет себя использовать, значит с ним так поступать можно и нужно!