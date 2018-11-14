Почему настоящий мужчина никогда не предаст

Весомые причины, почему настоящий мужчина никогда не предаст того, кого он действительно любит!

Так много парней, и так мало настоящих мужчин.

Меня раздражают эти парнишки, которые ходят и корчат из себя мужиков. По факту, из-за них я недавно лишился потенциально возможных отношений. Эти «лже-мужчинки» успели «засветится» перед женщинами, обмануть их, предать и убить в них веру в сильных мира сего. Осталось уже не так много представительниц слабого пола, которые еще могут верить мужчинам.

Я раньше никогда не поступал нечестно с женщинами. И даже никогда желания такого у меня не было. Но, к сожалению, я встречал очень мало женщин, которые бы верили мне в этой жизни. Я уверен, что я не единственный мужчина, который столкнулся со схожей проблемой в своей жизни.

Я полагаю, что довольно много отличных парней вынуждены нести ношу «предательства и веры в любимого человека», которую взвалили на них бывшие парни их избранниц. Когда мужчина предает женщину, она уже никогда не сможет поверить ему снова. Никогда — это отнюдь не утрированное понятие, это реальное «никогда». К сожалению, это коснется и следующего избранника этой женщины.

После предательства женщина не может долго отойти. Она потом в течение многих лет не сможет верить мужчинам. Настоящий мужчина не предает никогда. Вот причина, почему он этого не делает:

1. Настоящий мужчина эмоционально стабилен

Все мы знаем, что у женщин проблемы с контролем своих эмоций. Честно говоря, иногда мужчинам даже хуже. Пока женщины «эмоционируют» и выпускают пар, мужчины «варятся» в своих же мыслях.

Но все это происходит, пока чаша терпения мужчины не переполнится, и он не взорвется. Когда что-то идет не так в отношениях, то женщины могут смело кричать, плакать, жаловаться, упрекать, гневаться, брать молчанием или измором. Но мужчины другие! Слабые мужчины претворяются, что им безразлично все происходящее вокруг.

Но, когда их чаша терпения переполняется, они ищут средства для выплеска своих эмоций. Они начинают пить, курить, тр@хать все, что движется. И, к сожалению, такой период молчаливой войны со своей любимой женщиной, приводит к тому, что он начинает спать со всеми подряд.

Настоящий же мужчина поступает со своими эмоциями по-другому, более сдержанно.

2. У настоящего мужчины достаточно силы воли, чтобы держать «свое хозяйство» в штанах

Извините, господа, что я озвучиваю это вслух, но если ты мужчина, ты естественно будешь спать с любой красавицей, которую встретишь на своем пути. Я сейчас говорю, о холостяках.

Если ты настоящий мужчина, то ты не станешь рисковать стабильными отношениями ради нескольких минут удовольствия с малознакомой женщиной, с которой у вас возникла некая химия и ничего больше. Если тебе хочется переспать с кем-то, то почему бы этого не сделать с женщиной, которая тебя любит?!

Если секс с твоей партнёршей немного наскучил тебе, то разнообразь его. В этом процессе принимают участия оба, поэтому, например, если она не слизывает с тебя сливки, то слижи сливки с неё сам.

3. Настоящие мужчины не встречаются с теми, кого они не любят, или даже не верят, что однажды смогут полюбить

Конечно, все мы встречались с теми, в кого не были влюблены. Я вообще мало верю в любовь с первого взгляда, но случаи бывают разные. Однако большое количество парней все-таки встречаются с женщинами просто ради удобства.

Зачем выходить на улицу и искать кого-то, когда есть та, которая сама всегда сможет приехать?! Настоящие мужчины понимают, что женщины — это не игрушки, и не воспринимают их просто как способ удовлетворения своих потребностей.

Когда мужчины знают, что они не смогут полюбить эту женщину, они разрывают отношения, а не тянут их в надежде, что она сможет стать их запасным вариантом.

4. Настоящий мужчина всегда почтителен

Люди доверяют, когда видят уважение в свою сторону. Именно уважение является обязательным аспектом общения особенно по отношению к женщине, с которой ты встречаешься. Измена — это ложь. Она убивает доверие и показывает, что ты не считаешься с чувствами своего партнера, друга и просто человека, который находятся рядом с тобой рядом уже определенный промежуток времени.

В измене нет ничего достойного, с близкими людьми так не поступают. Если женщина перестанет тебе верить, то это окончательно и бесповоротно. Я пришел к этому выводу, пройдя длинный и сложный собственный путь ошибок.

5. Настоящий мужчина не ведет список своих сексуальных партнерш. Ему это не нужно для ощущения и понимания себя настоящим мужчиной

Настоящий мужчина точно знает, что он мужик. Это чувствуется в каждом его движении, поступках. И он не делает ничего особенного для этого. Ему не нужно выставлять себя напоказ. Все это отражается в его поступках.

Так много представителей сильной половины человечества в современном обществе считают, что чем больше количество сексуальных партнерш у них было, тем лучше они, как мужчины. Женщины для них как игра, как вид товара, который нужно коллекционировать.

Женщины — не игрушки! А игра, в которую мы все играем, называется «жизнь». Предательство иногда стоит слишком дорого, а при высоких ставках, можно даже разрушить свою жизнь.

6. Настоящий мужчина никогда не причинит вреда женщине, которую он любит

Буду с вами честен, настоящий мужчина не обидит ни одну из женщин. Настоящий мужчина заботиться о себе и обо всех тех, кто близок и дорог ему.

Если тебе уже повезло повстречать ту женщину, которую ты действительно любишь, и ты не умудрился ее потерять, тогда делай все возможное и невозможное, чтобы она улыбалась. Нет ничего страшнее того, чтобы потерять того, кого ты так сильно любишь. Ошибки ошибками, но есть такая вещь, как прощение.

7. Настоящий мужчина всегда знает, что действительно важно в жизни — и это точно не случайный секс

Мужчины слишком заняты реализацией своей мечты. Они все время в достижении того, чего они хотят от жизни. При этом они объективно осознают, чего именно хотят от жизни.

Как мужчины, мы хотим всего лучшего от мира и окружающих нас людей. И только когда мы получаем то, чего хотели, приходит осознание того, что на самом деле были выбраны не лучшие пути для достижения своей цели. Я имею в виду, что реально круто, когда с тобой одна женщина, но любимая. Здесь количество не имеет значения, главное качество.

Быть рядом с женщиной, которая любит тебя и принимает со всеми твоими недостатками -вот, что действительно важно. Все остальное ты даже вспоминать не захочешь.

8. У настоящего мужчины всегда найдется храбрость разорвать отношения с женщиной

Если ты решил изменить своей женщине, значит, ты уже не хочешь быть с ней. Наберись смелости и разорви отношения. Ты все равно сделаешь это рано или поздно.

Разорви эту связь, вырвись из этого лабиринта. Поступай как мужчина, а не веди себя как трус.