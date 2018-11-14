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Странные женские мысли во время секса
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Странные женские мысли во время секса 

Карельские вести 8 часов назад
Фото: Карельские вести
Насколько бы сильно вы не любили своего мужчину, иногда ваши мысли уводят вас далеко-далеко.
  1. Ничего себе, у него на спине стало больше волос. Интересно, мужчины восковую депиляцию переносят легче, чем мы?
  2. Ой, мне опять нужно брить ноги. Похоже, среди моих предков были мамонты.
  3. А трещина-то на потолке определенно стала шире. Вот сейчас закончим, и я напомню ему про ремонт. Хотя нет, завтра.
  4. У-уу… Пыль в изголовье пора уже и протереть, наконец.
  5. Завтра будет столько дел, столько дел. Вот, что бы такого быстрого запланировать на завтрашний ужин?
  6. За-а-ай, ну я устала как собака. Мне бы выспаться, а тут ты с нежностями.
  7. Уфф. А мне, кажется, пора снова начать ходить в тренажерку.
  8. Я надеюсь, дети нас не слышали!
  9. Интересно, а что он думает о…? Нет, ну, вот на самом деле, что?
  10. Я толстею от одного запаха шоколадки, а он ест как не в себя, и все такой же тощий. Это несправедливо!
  11. А мы действительно делаем это, хотя, казалось бы — столько лет вместе…
  12. Нужно, нужно было сходить в туалет заранее. Знала же.
  13. О! Это я прокручу через мясорубки и в морозилку. И на неделю запас фарша.
  14. Боже, да! Да! Я сделала сегодня все, что запланировала! Да! …Дорогой?
  15. Кто там скрипнул? Они же спали без задних ног?
  16. А зря я придираюсь к нему. Он у меня все еще ого-го!
  17. Да, это было потрясающе, милый… Суп! Я знаю, какой суп я сделаю завтра!
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