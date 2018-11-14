Странные женские мысли во время секса 

Ничего себе, у него на спине стало больше волос. Интересно, мужчины восковую депиляцию переносят легче, чем мы? Ой, мне опять нужно брить ноги. Похоже, среди моих предков были мамонты. А трещина-то на потолке определенно стала шире. Вот сейчас закончим, и я напомню ему про ремонт. Хотя нет, завтра. У-уу… Пыль в изголовье пора уже и протереть, наконец. Завтра будет столько дел, столько дел. Вот, что бы такого быстрого запланировать на завтрашний ужин? За-а-ай, ну я устала как собака. Мне бы выспаться, а тут ты с нежностями. Уфф. А мне, кажется, пора снова начать ходить в тренажерку. Я надеюсь, дети нас не слышали! Интересно, а что он думает о…? Нет, ну, вот на самом деле, что? Я толстею от одного запаха шоколадки, а он ест как не в себя, и все такой же тощий. Это несправедливо! А мы действительно делаем это, хотя, казалось бы — столько лет вместе… Нужно, нужно было сходить в туалет заранее. Знала же. О! Это я прокручу через мясорубки и в морозилку. И на неделю запас фарша. Боже, да! Да! Я сделала сегодня все, что запланировала! Да! …Дорогой? Кто там скрипнул? Они же спали без задних ног? А зря я придираюсь к нему. Он у меня все еще ого-го! Да, это было потрясающе, милый… Суп! Я знаю, какой суп я сделаю завтра!

Насколько бы сильно вы не любили своего мужчину, иногда ваши мысли уводят вас далеко-далеко.