Топ-5 поз в сексе для ленивых

Валитесь с ног от усталости, но либидо требует новых подвигов? Вечер после тяжелого рабочего дня или воскресное утро обычно не располагают к дополнительной физической активности, какой бы приятной она ни была. Но есть несколько позиций, идеально подходящих для режима экономии энергии: самое сложное в этих позах — не провалиться в сон.

Ленивый догги-стайл

Когда сил хватает только на то, чтобы лечь и получать удовольствие, эта поза придется кстати. Задача партнерши — удобно расположиться на кровати лицом вниз, задача мужчины — прилечь сверху. Если женщине захочется создать хотя бы иллюзию активной деятельности, можно сомкнуть ноги, чтобы усилить ощущения от проникновения для обоих.

Ленивые ложки

Еще более простая позиция: оба партнера лежат на боку, женщина повернута спиной к мужчине. Минимум усилий, максимум удовольствия — особенно, если партнер не станет пренебрегать тем, что клитор и грудь женщины находятся в зоне доступа.

Люди Икс

Да, вам и вашему партнеру буквально придется сложить из своих тел букву «Х». Начните с миссионерской позы, а затем медленно и аккуратно развернитесь. Как и в большинстве ленивых поз, в основном повезет партнерше — в таком положении амплитуда движений будет небольшой, но стимуляция клитора заметной.

Ленивая наездница

Представьте, что женщина решила было занять позицию сверху, но резко передумала: в этой позе партнеры лежат на боку лицом друг другу, партнерша при этом обхватывает ногами торс мужчины. Глубокое проникновение обеспечено, как и пониженная энергозатратность.

Миссионерская поза

Нельзя просто так перечислить ленивые позы и не вспомнить про классику. Но есть несколько лайфхаков, которые добавят красок в одну из самых популярных и слегка наскучивших позиций. Во-первых, перед кульминационным моментом попробуйте переместиться к краю кровати таким образом, чтобы голова и руки партнерши свисали к полу. Это обеспечит новые ощущения благодаря притоку крови к голове. Еще один бонус для женщин: положите под ягодицы пару подушек. Из-за наклона бедер оргазм также станет более ярким и быстрым, что немаловажно, раз уж вы хотели спать еще до начала не слишком страстной, но продуктивной ночи любви.