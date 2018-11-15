7 откровенных историй об интиме в офисе

Любовь на работе: 7 откровенных историй о сексе в офисе

Свидания в офисе, как правило, не приветствуются руководством, поэтому порой приходится придумывать невероятные способы заняться сексом, не выбираясь из деловых костюмов. Вот несколько забавных историй о том, как это бывает.

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«Я приехала к парню в офис под Новый год. Там никого не было, мы решили воспользоваться моментом. Сначала ему не нравилась эта идея, но я решила убедить его, что если мы выключим свет, никто не увидит (на его этаже стояли камеры). До сих пор не знаю, порадовали мы кого-то или нет!» — Марина, 27 лет.

«На одном из первых свиданий мы гуляли по парку, и он сказал, что рядом его бывший офис, от которого есть ключ. Мы прошли в здание незамеченными, он показал мне старый кабинет, потом нашли укромное место… Но приходилось все время быть начеку, и в итоге мы перебрались в более удобное место», — Анжела, 25 лет.

«Мы работали в предвыборном штабе по 15 часов в день без выходных. Отношения были дружескими. Но однажды он спросил, не хочу ли я расслабиться. Мы спрятались в редко используемой комнате и занялись делом. Еще пару раз повторили позже, но в дальнейшем переместились домой», — Светлана, 29 лет.

«Я работала в организации, где все уходили в 6 вечера, но могли приходить позже, чтобы еще поработать. По дороге домой встретилась с бывшим парнем, нас захлестнули чувства… В общем, мой стол, стул и офисный ковер могут многое рассказать об этом вечере!» — Дина, 26 лет.

«Однажды я видела парочку в здании напротив. Они занимались сексом прямо на рабочем столе. Забавно, что, повернувшись в догги-стайл, парень достал телефон и начал что-то в нем смотреть!» — Алла, 25 лет.

«Мы с ним решили расстаться, потому что я хотела серьезных отношений, а он нет. Никак не могли закончить разговор, а ему нужно было забрать с работы документы. Я пошла с ним… и в кабинете мы поняли, что жить друг без друга не можем», — Вера, 29 лет.

«Мы оба работаем в театре и иногда занимаемся сексом прямо на сцене. Конечно, когда вокруг никого нет! Каждый раз думаю, как будет неудобно, если нас заметят», — Марина, 26 лет.