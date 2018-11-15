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«Мисс Миннесота» нашла мужа за 70 свиданий
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«Мисс Миннесота» нашла мужа за 70 свиданий 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Dottie Cannon/Facebook
Известная пословица «Не родись красивой, а родись счастливой» оказалась весьма актуальна для молодой американки.
Дотти Кэнон в 2006 году стала обладательницей почетного титула «Мисс Миннесота». Но от проблем в личной жизни это ее не избавило.
Как сообщает The New York Times, девушке пришлось сходить на свидание почти с сотней мужчин, чтобы, наконец, найти того единственного, с которым ей захотелось связать свою жизнь.
Дотти знакомилась с молодыми людьми на сайте знакомств и, пообщавшись с каждым из них виртуально, соглашалась на встречу, если мужчине удавалось ее заинтересовать.
Однако реальные знакомства разочаровывали девушку. Она отмечала, что «некоторые из них были жалкими, а у другие плохо воспитаны».
Видимо, Дотти оказалась очень разборчива: за два года девушка успела познакомиться с 70 мужчинами, но ни один из них не сумел завоевать сердце «Мисс Миннесоты».
Когда Кэнон уже совсем было отчаялась найти мужчину своей мечты, на том же сайте знакомств объявился еще один молодой человек по имени Конрад Бенек.
Dottie Cannon/Facebook
Выходец из семьи польских эмигрантов во время свидания сумел очаровать крайне взыскательную даму. Дотти, наконец, обрела личное счастье: пара поженилась в октябре этого года в Нью-Йорке.
Женский форум
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