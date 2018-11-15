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Невеста жестоко проучила жениха у алтаря
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Невеста жестоко проучила жениха-изменника у алтаря 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Австралии невеста разоблачила изменяющего ей жениха на глазах у гостей во время свадебной церемонии. Она анонимно рассказала свою историю изданию The Mirror.
Девушка, назвавшаяся придуманным именем Кейси (Casey), узнала об измене своего возлюбленного во время девичника. Она сидела с подругами и пила шампанское, когда ей пришло несколько сообщений с незнакомого номера.
В сообщениях было несколько селфи жениха с незнакомкой. Некоторым снимкам было несколько месяцев, другие были сделаны всего пару дней назад. Также аноним прислал Кейси скриншоты с перепиской ее парня с этой девушкой, в которых он предлагал провести вместе выходные и называл ее тело «горячим». Все это сопровождалось сообщением:
«Я бы не вышла за него замуж. А ты?».
Кейси разрыдалась и показала сообщения подругам, те посоветовали ей позвонить жениху и отменить свадьбу. Но невеста решила поступить иначе и отомстить изменнику.
«Я прошла к алтарю на негнущихся ногах, мое платье мечты теперь казалось мне маскарадным костюмом. По моему лицу он понял, что что-то не так, но понятия не имел, чего ждать»,
— рассказала Кейси. Она громко объявила, что свадьбы не будет, положила букет невесты, достала телефон и вслух зачитала переписку жениха с любовницей.
После этого жених убежал из церкви вместе со своим свидетелем.
Заплаканная Кейси объявила шокированным гостям, что праздник не отменяется, просто вместо свадьбы они будут отмечать «торжество честности, желания найти настоящую любовь и стремления следовать за сердцем, даже если оно болит». Ей жидко похлопали, а затем все отправились на «адскую вечеринку».
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