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Что полезнее — утренний или вечерний секс
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Что полезнее — утренний или вечерний секс 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
Спать и просыпаться вместе ­— это одно из самых интимных человеческих действий. И мы знаем, что между просто спать и спать вместе — еще какая разница! Но мужчины и женщины по-разному реагируют не только на присутствие партнера по постели, но и хотят заниматься сексом в разное время суток. Почему это так и что делать, если наши биоритмы не совпадают с тем, чего от нас ожидает партнер, выясняем вместе с секс-консультантом.

Данные исследований: несовпадение времени страсти

Когда речь идет о страсти в спальне, выясняется, что женщины практически всегда — «совы», в то время как мужчины предпочитают утренний подход. Исследования, проводившиеся в течение пяти лет производителями товаров для взрослых, показали, что женщины чаще всего желают секса в 23:21, но оптимальное время для страсти мужчин более чем на 15 часов раньше — в 7:54, то есть сразу после сна. В то время как мужчины чувствуют себя на подъеме, в этот момент наиболее страстными могут быть только 11% женщин. Их уровень сексуального возбуждения растет в течение дня и достигает своего пика между 23:00 и 2:00 после полуночи. Но только 16 процентов мужчин хотят заниматься любовью прямо перед тем, как отправиться спать. Важнейший фактор выбора времени для секса — совпадение биоритмов. «Жаворонкам» подходит утренний секс, а «совам» предпочтительнее заниматься сексом в вечернее и ночное время. Очень важно, чтобы несовпадение биоритмов не стало причиной разладов. Поэтому часто кому-то из пары приходится идти на жертвы и корректировать свои временные привычки, поддерживая здоровую сексуальной жизнь — ведь оба партнера чувствуют себя оживленными в разное время. Говоря языком статистики, 68 процентов женщин и 63 процента мужчин встречаются и живут с кем-то, чья сексуальная активность отличается от их собственной.

Плюсы вечернего секса: правда ли, что женщины — совы?

Несмотря на то что большинство мужчин хотят заниматься сексом с 6 до 9 утра, а большинство женщин хотят его с 11 вечера до 2 часов ночи, следующий самый популярный блок времени для обоих полов — с 21:00 до 23:00, когда биоритмы мужчины и женщины совпадают. Оно и понятно: с точки зрения физиологии, у обоих партнеров повышается уровень тестостерона, вызывающего влечение. То есть, женщина уже хочет секса, а мужчина — он как бы всегда не прочь, так почему бы и не заняться любовью?
Вечерний и ночной секс лишен многих отвлекающих факторов. Он более продолжителен по времени, нетороплив, действует успокаивающе. На качество секса больше влияют психологические, а не физиологические факторы. Мужчине нужно время, чтобы как следует разогреться, поэтому есть место романтическим моментам, дающим максимальное наслаждение обоим партнерам.
Как и в любое время суток, секс — это физическая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. В момент оргазма оба партнера получают мощный заряд окситоцина, эндорфинов, пролактина и других гормонов. Организм словно насыщается сексом, а затем наступает умиротворение, спокойствие и хороший сон (приятный бонус). И, наконец, секс в вечернее и ночное время идеален с точки зрения гигиены. Оба партнера уже успели посетить ванную, поэтому чисты, благоухают зубной пастой и не рвутся в уборную с переполненным за ночь мочевым пузырем. Но полноценное возбуждение в это время суток возможно, только если оба партнера расслаблены, голова ничем не занята. А будничная жизнь городского жителя добавляет нагрузок и усталости, которые могут сказаться на качестве близости. День на работе, утром и вечером — дорога, домашние дела с детьми и муж, который, после всех перипетий рабочего дня, зачем-то успел посмотреть выпуск вечерних новостей. Не удивительно, что вечером в будни секс получается без огонька, как будто действительно происходит «исполнение супружеского долга».

А может быть, лучше утром?

Темное время суток для секса — это привычное, традиционное представление о том, что раз мужчина и женщина отправились в постель, то перед тем, как уснуть, можно было бы… Но что мешает это сделать утром, когда отдохнувшие после восьми часов крепкого сна и пока свободные от стресса, вы с партнером уже лежите вместе в теплой постели? У мужчины тестостерон на пике и сексуальное желание достигает максимума — это видно и чувствуется, особенно, если вы спали к нему спиной. Сознание еще не полностью свободно ото сна, и голова не «включилась» во все проблемы дня, тела так теплы и близки. К восьми утра у мужчины и женщины опять наблюдается совпадение по биоритмам, так почему бы не воспользоваться этой приятной возможностью для близости? Утренний секс — это прекрасная альтернатива утренней пробежке или гантелям. Задействованы все группы мышц, в том числе и внутренние. Секс энергичен и горяч. Он вполне способен заменить (и это будет даже гораздо лучше для организма) чашку крепкого кофе. Улучшается кровообращение, активизируется дыхание, улучшается работа сердца и сосудов, нормализуется давление и даже может исчезнуть утренняя головная боль. Утренний секс помогает концентрировать внимание целый день. Не забываем и про гормоны радости: в конце концов, как приятно выйти с блеском в глазах из дома, а не просто нестись с мрачным видом по делам! Конечно, найдутся и аргументы против: мало времени, лучше поспать подольше, утром хочется в туалет, надо накормить семью, собрать детей в школу, бежать на работу, а как же запах изо рта. И так далее.
Поэтому готовьтесь к утреннему сексу… с вечера. Вместо назойливой мелодии будильника поставьте телефон на вибрацию и положите под подушку. Встаньте чуть пораньше, чтобы успеть посетить туалет, пока партнер (ша) еще в полудреме, с вечера примите душ, а после секса вы все равно отправитесь туда еще раз. Вопрос запаха изо рта решается спреем для дыхания. Будите друг друга нежно поцелуями и поглаживаниями: мужчина уже готов, но женщине все-таки потребуется возбудиться. Приятные слова шепотом на ухо, пусть даже спросонья. 5-7 минут — и можно ускориться (чтобы не опоздать на работу). А если время совсем поджимает, то почему бы вдвоем не отправиться в душ, чтобы там не только помыться, но и заняться сексом?
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