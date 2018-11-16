Актёры, женившиеся на фанатках

Красавцы-актёры и модельной внешности певцы обладают внушительной армией поклонниц, каждая из которых втайне мечтает стать для кумира той самой единственной любовью на всю жизнь. Увы, почти всегда знаменитости выбирают пару из своего круга. Однако некоторые селебрити всё-таки предпочли взять в жёны обычных девушек и не прогадали.

1. Элис Ким была официанткой в ресторане корейской кухни Лос-Анджелесе и давней поклонницей актёра Николаса Кейджа. Как-то сам Николас появился в ресторане, Элис познакомилась с ним, а спустя время стала женой артиста. В семье появился сын, но, к сожалению, в 2016 году пара рассталась.

2. Лусиана Барросо была матерью-одиночкой и работала барменшей в баре Майами. Как-то в заведение заглянул Мэтт Деймон , ему симпатичная девушка приглянулась, и он пригласил её на свидание. Через два года Мэтт женился на Лусиане и забрал в семью дочь супруги. Сейчас у пары уже четыре дочки.