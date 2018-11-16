Что такое «сахарные отношения»

Sugar dating дословно переводится как «сахарные отношения». Это формат отношений, в которых состоятельные мужчины платят симпатичным девушкам за составление компании и иногда за интимные отношения. Иногда, впрочем, все происходит наоборот и «сахарными мамочками» становятся состоятельные женщины.

В нашем обществе девушек, состоящих в таких отношениях, часто называют «содержанками», а парней — «альфонсами». Не являются ли такие отношения аналогом проституции? Или, как считают многие «спонсоры» в этих отношениях, просто акт доброты вроде волонтерства?

Что это за отношения

История sugar dating берет свое начало в первой половине XX века. Тогда на светских вечерах перспективные богатые мужчины и гонящиеся за деньгами молодые леди находили друг друга, а далее, как это было раньше принято, вступали в брак. Сейчас же в Интернете существует множество сайтов, где sugar babies (девушки-содержанки) и sugar daddies (состоятельные мужчины-спонсоры) находят друга друга.

Каждые отношения имеют свои детали, но в большинстве случаев девушка должна составлять мужчине компанию на назначенных свиданиях, соостветствовать общепринятым стандартам красоты и быть интересной (хотя, судя по всему, последнее не всегда играет важную роль). Будет ли она появляться с ним в каких-либо публичных местах, обговаривается в каждом отдельном случае.

Иногда, если девушка согласна на это, также начинаются и интимные отношения. Но то, на что согласна sugar baby, обсуждается всегда еще до первой встречи — так можно понять, подходят ли мужчина и девушка друг другу или не стоит даже пытаться начинать отношения.

Также обязательно обсуждается, что будет давать мужчина девушке взамен и что она сама хотела бы от него получать. Чаще всего это дорогие подарки — океанские круизы, украшения, шоппинг в дорогом торговом центре. Реже попадаются sugar daddies, готовые платить девушке определенную сумму. Такие мужчины обычно просят девушку рассказать, почему ей нужны именно деньги, чтобы убедиться, что они пойдут на благое дело, — в этом и есть главное отличие от проституции и эскорта.

Почему люди вступают в такие отношения?

Казалось бы, объяснить, почему девушки идут на это, довольно просто. Кому не хочется богато жить и позволять себе все что угодно? Но это не совсем верная причина, по которой девушки становятся sugar babies. В сфере sugar dating распространены такие мужчины, как mentor daddies, которые хотят сделать вклад в будущее девушки и оплачивают, к примеру, ее образование в вузе или какие-либо курсы.

В таком ключе эти отношения не похожи на эскорт вообще — девушка учится, работает на свое будущее, а мужчина помогает ей в финансовом плане. Естественно, есть и девушки, которые вступают в такие отношения только ради роскошной жизни, но если это — единственное стремление в их жизни, они редко находят себе спонсора, так как мужчины обычно ищут интересных девушек.

Понять, почему мужчины готовы тратить тысячи долларов на девушку, которая будет лишь составлять им компанию, с первого взгляда кажется невозможным. Но оказывается, что большинство мужчин-спонсоров одиноки и состоятельны. Им так не хватает простого человеческого общения, что они будут тратить невероятные суммы, чтобы получить его.

Естественно, есть и другие ситуации. Как сказано выше, mentor daddies, оплачивающие образование своей спутницы, часто занимаются таким спонсорством из желания помогать людям и оставить свой значимый след в чьей-то жизни. Такое поведение можно объяснить тем, что многие состоятельные мужчины в прошлом совершали не очень хорошие поступки и стараются «почистить карму».

Проституция или нет?

Об этой стороне вопроса спорят с самого появления такого рода отношений. Раньше, действительно, в такую связь люди вступали ради ее интимной составляющей. Но с появлением интернет-сервисов для нахождения единомышленников девушка может изначально указать в своем профиле, что она не хочет заниматься сексом со своим спонсором.

У sugar dating два существенных отличия от проституции. Первое: все происходит добровольно. В sugar dating девушка попадает только по своему желанию, и по своему же желанию может от него отказаться. Второе: уважение к обоим участникам отношений. Мужчина в таких отношениях никогда не сделает что-либо с девушкой без ее прямого согласия, так как уважение личных границ считается очень важным.

Стоит ли заняться sugar dating?

Если вы достаточно раскрепощены и умеете поддержать светскую беседу, то дорога в эту сферу вам открыта. Другое дело, что в связи со старыми традициями и семейными ценностями в нашем обществе такие отношения все еще достаточно сильно осуждаются, поэтому стоит хорошенько подумать, так ли вам нужны легкие деньги, если за ними последует потеря репутации? Но если мнение окружающих вас не волнует, вы можете с легкостью начать зарабатывать. Да и кто знает, может быть, вы найдете свою судьбу…