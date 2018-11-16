Признаки, что этот мужчина подходит вам в сексе

11 признаков того, что именно этот мужчина подходит вам в сексе

Конечно, вы и сами знаете, когда секс удался. Но насколько вы совместимы? Как понять, что вы встретили своего личного сексуального бога?

В его глазах вы красавица

Включен свет или выключен — плевать. Вы знаете, что ваш партнер любит ваше тело, и вы не стесняетесь раздеться при нем.

Вы не боитесь сказать ему, что вам нравится

И что не нравится — тоже. Ваши отношения настолько близки, что вы знаете, как доставить друг другу удовольствие.

С ним вы по-настоящему поняли значение выражения "заниматься любовью"

Всю дорогу вы только это и делаете, но раньше это были просто слова, а теперь вы прочувствовали их смысл.

Мастурбируя, вы представляете себе его, а не Джорджа Клуни

Никого из вас не смущают неловкие моменты во время секса

Вы всегда можете отшутиться. И даже если вы свалились с кровати, пытаясь красиво сменить позицию — подумаешь, большое дело!

Вы чувствуете себя раскрепощенной

Благодаря такой штуке, как доверие, с ним вы решаетесь на эксперименты и не станете чувствовать себя по‑идиотски, изображая Красную Шапочку или Прекрасную Няню. Вам вообще нравится пробовать все новое.

Никто из вас не брезгует оральным сексом

Как говорится, «не ленись — поделись». Вы так сильно хотите доставить удовольствие друг другу, что это доставляет удовольствие вам самим.

Вас не смущает утренний запах изо рта

А также спутавшиеся во сне волосы и размазанная тушь. Что естественно — то не безобразно.

Вы любите обниматься после секса

Так и валялись бы целыми днями вдвоем на диване. А посуду за вас Пушкин помоет.

Вас не убивает мысль о том, что вы больше не займетесь сексом ни с кем другим

Вы считаете, что уже встретили своё счастье и судьбу.

И, наконец, — вот это оргазм!

Даже ёжику понятно: если вы от него балдеете — о чем тут еще говорить?