Почему опасно мужчинам жить без женщин

Отсутствие у мужчины постоянной партнерши чревато серьезными психологическими и физическими изменениями. В первую очередь страдает половая сфера. Александр Полеев , известный российский психотерапевт и сексолог, кандидат медицинских наук РФ, предупреждает: длительное воздержание угрожает сильному полу импотенцией.

Чистая физиология

25-летнему мужчине тяжело выносить даже двухнедельное воздержание. Решить проблему помогает самоудовлетворение и случайные половые связи. У парней этого возраста вынужденное воздержание практически не сказывается на половой функции. Проблемы начинаются, когда мужчина становится старше. После 35-ти летнего рубежа длительный отказ от половых отношений чреват проблемами с половым возбуждением и преждевременной эякуляцией.

В более старшем возрасте половая функция «за ненадобностью» — если представители сильного пола её никак не используют — начинает постепенно отмирать. Если длительный перерыв в половых отношениях случается после сорока, для восстановления нормального функционирования половых органов может понадобиться лечение у врача. После перерыва хотя бы на 3-4 месяца у 50-летнего джентльмена половое возбуждение может вообще больше никогда не наступить.

Мужчины не так избирательны в плане выбора половых партнеров, как дамы. Проблема отсутствия девушки или жены быстро решается с помощью самоудовлетворения или случайных знакомств. Самоудовлетворением, впрочем, занимаются и парни, имеющие жен и любовниц. Ничего плохого в этом нет. Самоудовлетворение является не только способом снять накопившееся половое напряжение, но и своеобразной «тренировкой» половой функции.

Больше всего проблем доставляют именно случайные связи без расчета на продолжение отношений. Чаще всего они завязываются в состоянии алкогольного опьянения. Половые отношения в таких ситуациях не всегда бывают безопасными. Чем это чревато, знает каждый взрослый мужчина: в лучшем случае, придется лечиться у венеролога, в худшем — близко познакомиться с программой реабилитации ВИЧ-инфицированных. Так что иметь постоянную партнершу, в состоянии здоровья которой парень уверен, важно также и для сохранения его общего здоровья и жизни.

Психологический аспект

Хуже всего на отсутствие регулярных половых отношений реагирует мозг. У мужчины появляется неуверенность в своих силах, страх фиаско в случае появления редкой возможности половых отношений с новой, практически не знакомой партнершей. Все это не лучшим образом сказывается и на психологическом комфорте, и на половой состоятельности.

Немаловажен и такой фактор, как фрустрация. Не все джентльмены заменяют отсутствие половых отношений реализацией себя в живописи, написании романов или каких-то бизнес-начинаниях, поскольку просто не имеют для этого таланта и определенных способностей. Постоянное напряжение и неудовлетворенность вкупе с неуверенностью в себе у мужчин с высоким темпераментом могут вылиться в агрессию, а тут уже и до криминала недалеко.

Продолжительность жизни и социальная успешность

Общепринятым является мнение, что якобы женатые мужчины живут дольше холостых. Одни граждане охотно верят этому утверждению, другие ставят под сомнение. На самом же деле, оно справедливо, как бы ни хотелось слышать противное сторонникам свободных отношений и безбрачия. Это доказали ученые американского исследовательского университета Дьюка (Северная Каролина).

Ими был проведено крупномасштабное исследование, в котором приняли участие 4,8 тысяч американцев. Всех «подопытных» объединяло только одно — возраст (рождены в 1940 году). Остальные условия были самыми разнообразными. Ученые исследовали изменение семейного статуса на протяжении жизни всех этих людей, состояние их здоровья, наличие/отсутствие ощущения удовлетворенности своей жизнью и многие другие факторы.

Выводы оказались вполне ожидаемыми: у холостяков больше шансов умереть в среднем возрасте, чем у людей, имеющих постоянного партнера. Женатые к тому же больше удовлетворены своей жизнью и успешны в социальном плане. Их охотнее берут на работу в крупные компании. Такие мужчины кровно заинтересованы в высоком доходе, поскольку им нужно кормить семью, и априори являются лучшими работниками, чем холостяки.

Еще один фактор риска — несколько «дремлющее» чувство самосохранения у холостых мужчин. Женатые джентльмены учитывают, что они ответственны за благополучие своих жен и детей, поэтому не рискуют жизнью понапрасну. Холостяков же постоянно «тянет на подвиги»: они чаще ввязываются в драки, занимаются опасными видами спорта, увлекаются экстремальным вождением. Все это тоже сильно подрывает здоровье и в большинстве случаев сокращает продолжительность жизни.