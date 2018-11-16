Зачем мы целуемся?

Поцелуи, оказывается, помогают нам выбирать «своего» человека!

По мнению физиологов, поцелуи — это не только и не столько проявление чувств, сколько способ проверки на совместимость.

Оказывается, физиологическое значение поцелуя в том, чтобы получить друг от друга для анализа антигенный материал, с помощью которого наша иммунная система старается определить, насколько потомство от этого человека будет здоровым (с этой же целью животные обнюхивают друг друга при знакомстве).

Многочисленные клетки-макрофаги обрабатывают информацию, полученную в результате поцелуев, и затем дают отчетливый сигнал — симпатичен нам человек или надо держаться от него подальше.