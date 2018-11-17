7 идей для потрясающей ночи

Вот несколько способов взглянуть на привычные ласки под новым углом и оживить свой интимный репертуар.

1. Ласки с комфортом

Стоит устроиться поудобнее — и станет легче добиться отличного результата, верно? В следующий раз, когда ваш мужчина решит поласкать вас губами и языком, возьми две подушки — одну для себя (подложи ее под ягодицы), вторую — для него (пусть ляжет на нее грудью). Тогда ему не придется практически утыкаться подбородком в матрас и у него появится большая свобода движений, да и ваше возбуждение возрастет, когда таз будет слегка приподнят.

2. Стойте и держитесь

Когда мужчина стоит, а не лежит на спине, он испытывает куда более яркие ощущения от оральных ласк, потому что приток крови к члену в этом положении сильнее. Сядьте на краешек кровати и поставьте партнера перед собой или предложите ему встать, опираясь на стену, а сами расположитесь на коленях перед ним. Да, опора ему понадобится, потому что это будет сногсшибательно.

3. Дорожка счастья

Не забывайте про такую чувствительную эрогенную зону, как дорожка, ведущая от пупка мужчины к члену. Ее можно целовать, гладить, водить по ней кончиком языка, прежде чем приступить к более откровенным ласкам — и вы увидите, как растет его возбуждение.

4. Фантазируйте и пишите

Возьмите бумагу, ручку и составьте список тех мест, где вы хотели бы заняться любовью. На крыше, в самолете, в батискафе, в Греческом зале Эрмитажа или под стенами Барад-Дура? Не важно, насколько ваши мечты выполнимы — важно, что вы вместе фантазируете о сексе, а это здорово заводит.

5. Ноги — не недотроги

Многие мужчины признаются, что женщины недооценивают роль своих прелестных ухоженных ножек в эротических играх. Это надо исправить! Наденьте что-нибудь соблазнительно короткое, попросите любимого помассировать ваши икры — и не удивляйтесь, если его руки двинутся выше.

6. Сладкая моя

Завяжите партнеру глаза. Возьмите мед, сироп или сгущенку и нанесите сладкую массу на несколько точек своего тела. Пусть парень покрывает поцелуями вашу кожу, пока не найдет все сладкие точки.

7. Домашнее видео

Почувствуйте себя порно-звездами и сделайте это перед объективом любительской видеокамеры (или снимите себя на телефон). Не обязательно сохранять эту запись, если боитесь, что она может попасть в чужие руки. Можете даже не смотреть, если не любите свое видеоизображение, или нарочно оставить мало света, чтобы происходящее скорее угадывалось, чем было отчетливо видно. Сама мысль, что вас снимают, заводит.

Бонус: Горячее меню

Кто знает лучше всех, что заводит вашего мужчину? Он сам. Пришлите ему подборку ссылок на ваши любимые сексуальные советы и предложите выбрать, что бы он хотел сделать сегодня ночью — не прогадаете.