5 качеств, которые пригодятся в браке с спортсменом

Здоровый образ жизни и спорт — это современный тренд. Мужчины-спортсмены привлекают своей мужественностью, а если повезет, то и солидным доходом. Но даже если ваш мужчина не звезда мирового футбола, а всего лишь тренер детской команды, преподаватель йоги в фитнес-клубе или увлеченный сноубордист — у всех у них есть что-то общее, а значит вам пригодятся советы, какой должна быть женщина рядом с тем, для кого спорт — образ жизни.

Человек, профессионально занимающийся спортом, натура увлеченная и целеустремленная. В парных видах спорта, например, в фигурном катании, в спортивных бальных танцах, нередки браки между партнерами. И это вполне оправдано: тренировки, сборы, выступления, состязания действительно занимают много времени у спортсменов. Если человек хочет добиться успехов в спорте, он должен посвящать этому время. Поэтому построить семью проще с тем, кто тебя понимает и живет в точно таком же ритме. В таком случае постоянное отсутствие дома вторую половинку сильно волновать не будет — они и сама будет постоянно на сборах вместе с вами.

1. На первом месте — интересы мужа.

Если вы добровольно выбираете в супруги спортсмена, то должны объективно понимать, что карьера и успехи в спорте для него всегда будут в приоритете. Ведь человек стал профессиональным спортсменом не вчера, а в достаточно раннем возрасте. Его жизнь постоянно подчинена определенному расписанию, он должен слушаться тренера, готовиться к играм/соревнованиям/выступлениям, делать все, чтобы стать победителем.

В связи со всем вышесказанным, семья для спортсмена периодически (на время подготовки) отходит на второй план. И даже если по профессии он инженер, но играет в любительской хоккейной команде, эта деятельность также будет выходить у него на первый план перед другими занятиями.

2. Муж-спортсмен не будет помогать по хозяйству.

У каждого из нас в голове есть своя модель семейных взаимоотношений: для кого-то важно партнерство по всем фронтам — вместе сходили на работу, вместе вернулись, приготовили ужин и помыли посуду. Если ваш муж занимается спортом на профессиональной основе, то модель партнерских отношений будет выглядеть по-другому.

Ваш супруг будет нуждаться в том, чтобы вы взяли на себя большую часть забот о нем, о вашем доме, о детях на себя, потому что ему физически будет некогда заниматься текущими бытовыми делами. Но это совсем не значит, что ваш спортивно одаренный супруг будет плохим отцом или мужем. Это относится скорее только к профессиональным спортсменам. Но и простые любители спорта также скорее предпочтут потратить свободное время на тренировку, а не на уборку, согласны?

3. Спортсмен нуждается в доверии и поддержке.

В рассуждениях об успешном браке мы часто говорим, что брак строится на взаимном доверии и уважении — это имеет прямое отношение к браку со спортсменом. Подумайте сами: постоянные разъезды, сборы, соревнования — человека очень часто нет дома, он, по сути, далеко, и недоверчивой представительнице прекрасного пола может показаться, что там он занимается неизвестно чем. Брак со спортсменом — это звонки по Face Time, общение в скайпе и прочих онлайн-мессенджерах. В данном случае ревность может быстро разрушить хрупкий мир ваших отношений.

Если вы хотите построить крепкую семью с человеком, который занимается спортом, вам придется научиться уважать интересы вашего супруга, всецело доверять ему, поддерживать его во всех начинаниях и жить с ним одной идеей — идеей победы. Что же касается спортсменов-любителей: если вы не любитель горнолыжного спорта, а ваш мужчина каждые выходные привык ездить на горнолыжный курорт, желательно вам составить ему компанию — даже если вы не будете кататься, а только гулять и дышать горным воздухом, попивая чаек. А если вы не готовы идти с ним в многодневный поход в годы, то придется доверять ему, даже если в группе окажутся привлекательные женщины-походницы.

4. Вы должны выглядеть на 5+.

Для любого спортсмена, даже не такого высокого ранга, как все перечисленные выше, очень важно, чтобы его вторая половинка была под стать ему — успевала не только вести все домашние дела, но и вела активный образ жизни, занималась спортом и выглядела на зависть всем. Одним словом, была не просто спортсменкой и комсомолкой, а в обязательном порядке еще и общепризнанной красавицей.

5. Занимайтесь не только собой и семьей, но и своим делом.

Жена профессионального спортсмена должна быть готова к тому, что карьера мужа не будет длиться вечность: он либо уйдет на тренерскую работу, либо займется чем-то другим. Следовательно, не будет получать больших гонораров и, в любом случае, будет нуждаться в вашей поддержке, когда будет искать себя в иных сферах. Именно поэтому все жены известных спортсменов занимаются собственным бизнесом.

Зачастую жены спортсменов внутренне очень радуются, когда их супруги заканчивают спортивную карьеру: ведь теперь они смогут все свое время посвящать семье. И при этом они понимают, что со спортом из жизни человека уходит то, ради чего он жил. Согласитесь, что это непросто, поэтому человек будет нуждаться и в понимании, и в заботе, и в помощи своей второй половинки. Именно вам придется запастись терпением и проявить свои лучшие качества, в том числе еще раз доказать, что вы действительно любите своего мужа.

Возможно, от вас потребуется в какой-то момент выступить в роли человека, который обеспечивает свою семью, это может и не случиться, но лучше всего быть готовой к непредвиденным обстоятельствам, и на всякий пожарный не забрасывать свою карьеру, радуясь спортивным достижениям мужа.

Масштаб спорта не важен, если спорт — это жизнь

Мы все прекрасно понимаем, что не все спортсмены получают золото на Олимпийских играх, не всех берут в сборную для того, чтобы представлять страну на важных соревнованиях. Но от этого спорта в жизни не становится меньше: все равно есть тренировки, сборы, поездки и соревнования.

Выходя замуж за спортсмена, необходимо понимать, что с этого момента и ваша жизнь будет подчинена расписанию. Главной вашей задачей будет ждать возвращения мужа, поддерживать его, верить в него и со своей стороны делать все от вас зависящее, чтобы он добился успеха.

При этом на вас будет дом, забота о детях, да и о собственной карьере лучше не забывать. Если вы готовы на жизнь в таком сложном ритме, тогда брак со спортсменом — это для вас.

Приятный бонус таких отношений — это взаимная любовь и гордость, которую вы обязательно испытаете не раз, когда ваш муж в одиночку или вместе со своей командой займет призовое место. Именно тогда вы испытаете ни с чем несравнимый восторг и радость от того, что это ваш муж. Поверьте, оно того стоит!