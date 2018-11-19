Лучшие вопросы на первом свидании: личный опыт

Первое свидание часто проходит скомканно и напряженно. Разрядить обстановку может беседа, но о чем? Специалисты рекомендуют не обсуждать погоду, а поговорить, например, о планах на будущее или о лучшем отпуске. Вот несколько мнений о том, какие вопросы нравятся людям больше всего.

«Однажды меня спросили, какой соус для пиццы я больше всего люблю. В моем профиле упоминалась любовь к Италии и ее кухне, но я впервые увидела мужчину, который тоже в теме», — Анна, 25 лет.

«Муж спросил о моих жизненных амбициях. Это был увлекательный разговор, по итогам которого мы решили пожениться после первой встречи», — Мила, 30 лет.

«Он спросил, как со мной пытались познакомится другие мужчины, рассказал свои истории», — Ксения, 23 года.

«Его интересовало, кем я вижу себя через 10 лет. Думал, как вписаться в мою жизнь и ничего не испортить!» — Ольга, 28 лет.

«Простой вопрос об отпуске привел к долгому разговору о странах и еде», — Елена, 26 лет.

«Мне понравился вопрос о моем имени. Значит, человека интересует не только оболочка», — Аглая, 28 лет.

«Он предложил пойти на концерт. Это лучше вопроса «какая музыка тебе нравится?», но легко ошибиться», — Валерия, 30 лет.

«Он спросил, какие книги я люблю. Приятно поговорить с умным человеком!» — Инна, 25 лет.

«Мы заговорили о самой скучной работе. Мне этот вопрос нравится больше рассказа о нынешней», — Елизавета, 28 лет.

«Ему было интересно, что странного происходило со мной в последние дни. Необычный вопрос, который настраивает на беседу», — Марина, 22 года.

«Самый неожиданный вопрос — «проще сразиться с акулой на суше или с тигром в воде?». Он странный, но когда объясняешь ответ, можно много о себе рассказать», — Мария, 26 лет.

«Он спросил, как я собираюсь выживать при зомби-апокалипсисе. Я почти не смеялась, потому что наготове был план! Интересно было обсудить разные стратегии», — Ульяна, 21 год.

«Смешной вопрос «бассейн или море?» разрядил обстановку и дал начало беседе», — Арна, 25 лет.

«Я с удовольствием ответила на вопрос: «Если бы ты была книгой, то с какой аннотацией?» — Наталья, 24 года.