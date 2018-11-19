Бытовые вещи, которыми мужчины так раздражают женщин

Знакомо вам выражение «бытовуха убивает любовь»? Даже великий Маяковский упоминал о том, что лодка семейного счастья чаще всего разбивается о быт. Специалисты, соглашаясь с классиком, тоже утверждают, что большинство разводов происходит именно по причине бытовой несовместимости.

«ВМ» побеседовала с семейным психологом-консультантом Натальей Панфиловой и узнала, какие мужские привычки могут погасить даже самую пламенную женскую любовь.

— Все привычки, убивающие любовь, связаны с невниманием. Мужчина, который приходит вечером домой и откровенно игнорирует женщину, например, ужинает в одиночестве, способствует «понижению градуса» отношений. Или еще хуже, когда превращает свою избранницу в прислугу: требует от нее, чтобы та ухаживала за ним. Плохо, когда мужчина «тянет одеяло на себя» и ставит свои интересы во главу угла. Сильный пол — тоже люди. И иногда они приходят домой по-настоящему уставшие, им требуется побыть в одиночестве. Но тем не менее это не повод грубить своей женщине. Не стоит в момент непонимания тут же начинать разборки, это бессмысленно и, скорее всего, возмущения только усугубят ситуацию. Об этом, безусловно, необходимо разговаривать, но лучше, когда инцидент уже отошел на второй план. Мужчина должен быть готов к диалогу. Если затевать беседу в момент очередного назревающего конфликта, то реакция мужчины будет агрессивной. Но если это повторяется изо дня в день и разговоры не помогают, то стоит задуматься о том, ваш ли это человек. Любящий мужчина, даже если у него произойдет эмоциональный срыв, сможет вовремя взять себя в руки и извиниться перед девушкой, постарается исправить ситуацию. Но если он внушает, что неуважительное отношение — это норма, и девушка просто идеализирует совместную жизнь, то, наверное, эти два человека просто не подходят друг другу. Иногда мужчина таким способом выражает свою нелюбовь. Если он не учитывает интересы женщины и не хочет проводить с ней свое свободное время, то, скорее всего, у него нет каких-то серьезных намерений. Да и чувств, вероятно, тоже нет. Мужчины — существа очень откровенные. Если он не проявляет любовь в быту, то даже совместный секс — не показатель, это просто удобство. Некоторые мужчины честно признаются, что живут с женщиной только для того, чтобы она ему «носки стирала». Вот такие отношения — это страшно. Но стоит отметить, что любые долгосрочные связи — это многогранник и бытовые удобства — серьезная его часть, способная как разрушить, так и скрепить союз.

«ВМ» сделала подборку мужских бытовых привычек, которые способны довести любую женщину до белого каления.

1. Разбросанная одежда

Да, товарищи, ваши носки, рубашки и галстуки, разбросанные по углам каждой комнаты, доставляют женщине сомнительное удовольствие. И для того, чтобы эта привычка заставила представительницу прекрасного пола превратиться в разъяренного зверя, элемент одежды может быть не обязательно красного цвета.

2. Поднятый стульчак

Просто пик женской ярости приходится именно на этот фактор. Когда вы решаете жить вместе, она строит фантазии о том, как вокруг вашей совместной жизни будут летать бабочки. Просыпаться она непременно планирует осыпанная лепестками роз и с аппетитным завтраком в постель, а засыпать — в неге тлеющих аромасвечей. И тут оказывается, что ее избранник, казалось бы, умный человек, занимающий солидную должность, помнящий все выигрышные комбинации FIFы, не в состоянии запомнить, что нужно опускать эту чертову сидушку. Даже несмотря на то, что она ему об этом регулярно напоминает. Провал!

3. Бытовое забвение

Это про то, что он уже месяц обещает прибить полочку в спальне и подкрутить кран в душе. Нет, он будет терпеливо складывать вещи на стул, каждый вечер подкладывать полотенце под капающий кран, и на все «сделай» отвечать «завтра». И, как показывает практика, проще в таком случае сделать все самой или, как вариант, вызвать мастера.

4. Жадность

Некоторые мужчины почему-то способны годами копить на машину, прятать заначки на «черный день», но когда любимая женщина просит купить ей новое платье, то они непременно найдут повод отложить покупку, а то и вовсе аргументированно попытаются доказать, что ей это платье не нужно. И что интересно, в большинстве таких случаев те самые заначки тратятся на какие-нибудь сущие безделушки, но только не на женщину.

5. Жизнь в онлайне или игровая зависимость

А вас не раздражало, если бы ваша девушка приходила с работы и не говоря ни слова утыкалась, условно, в телефон. Женщина любит ушами, не забывайте, пожалуйста, об этом. Ей нужно разговаривать и слушать для того, чтобы быть по-настоящему счастливой. А если вам гораздо интереснее в «Танчиках» или ВКонтакте, может быть, стоит пересмотреть приоритеты или вовсе подумать над тем, нужна ли вам эта совместная жизнь. Потому что девушка рано или поздно сама об этом задумается.

6. Пренебрежение хозяйственными заботами

Приходит она с работы уставшая, а в раковине гора посуды, по всей квартире разбросаны чипсы, а на диване пятно от пролитого соуса. Ни одна женщина не будет в восторге от такой картины. Никто не предлагает представителям сильного пола генералить квартиру перед приходом возлюбленной. Но почему бы просто не убрать за собой? А если вдруг погожим деньком вы заметили, как она решила убрать квартиру, смело присоединяйтесь! Представляете, если вы берете в свои сильные руки тряпку и вместе с любимой… Ну, в общем, она совсем не будет огорчена вашим участием!

7. Злоупотреблять парфюмом

Мужчины, не забывайте, пожалуйста, что туалетная вода должна давать небольшой приятный шлейф. Еще здорово, если бы после того, как вы с утра ее обняли, на ее рубашке остались бы нотки вашего аромата. Но не более! Когда вы выливаете на себя два флакона, пускай это даже будет очень дорогой аромат, у нее это может вызвать необратимые последствия. Например, глаза вытекут от удовольствия.

8. Самолюбование перед зеркалом

Ни одна девушка не будет против мужчины, который за собой ухаживает. Но, уважаемые, когда с утра ей приходится соперничать с вами за место перед зеркалом — это звоночек. Посмотрел на себя в профиль и анфас. Поиграл мышцами, прорепетировал игривую ухмылку… А она стоит в сторонке и тоскливо ждет, когда же это ее суженный закончит утренний зеркальный моцион? А если ей еще вчера пришлось самостоятельно полку прибивать? Быть может, она даже задумывается, а точно ли она в этом доме женщина?

9. Открытый тюбик зубной пасты

Вы совершили утренний туалет. Почистили зубы, уложили челку, причесали бороду… Весь красивый вышли из уборной, и даже если она находится в другой комнате, она почувствует, что пасту вы снова не закрыли. И что только женщины не придумывают, чтобы приучить вас ее закрывать: тюбики, закрывающиеся движением одного пальца, автоматические колпачки, контейнеры для зубной пасты… Вы все равно умудряетесь оставлять ее открытой! И речь здесь, заметьте, не только о пастах.

10. Температурные неженки

Многие девушки любят спать с открытым окном. Свежий воздух, польза для здоровья, проветривание, опять же… А вот мужчины, боящиеся даже легкого ветерка, — та еще проблема. Может быть, из-за этого до развода дело не дойдет, но вы должны помнить, что, когда она отрывает окно, а вы тут же подходите и закрываете, ваша вторая половина в этот момент в душе вас не добрыми словами поминает. Оно вам надо?