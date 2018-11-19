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«Трехсотлетняя ведьма» раскрыла секрет заклинания
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«Трехсотлетняя ведьма» раскрыла секрет любовного заклинания 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американка, называющая себя трехсотлетней ведьмой, раскрыла секреты любовной магии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Аманда Йетс Гарсиа (Amanda Yates Garcia), живущая в штате Калифорния, нарекла себя «Оракулом из Лос-Анджелеса». Женщина берет по 100 долларов (около 6,6 тысячи рублей) за час гадания или сеанс целительства. Также она заговаривает клиентов на любовь, успех и защиту от сглаза. Для приворота она часто просит клиентов принести фотографию возлюбленного или подарок, полученный от него.
В прошлом году Гарсиа заявила, что наложила чары на президента США Дональда Трампа, чтобы он «перестал вредить другим людям».
Гарсиа уверяет, что ведьмы давно не используют мифические ингредиенты вроде глаз лягушки, и дала совет, как приворожить нового возлюбленного в домашних условиях.
Женщина советует клиенткам начиная с новолуния каждый день принимать ванну с белыми цветами и маслом гардении. По ее словам, очень важно держать неподалеку розовый кварц и черный турмалин. «После водных процедур следует слить воду, но не покидать ванную комнату, пока ванна полностью не опустеет», — подчеркивает ведьма. Затем надо написать на бумаге: «Силами моей внутренней богини я привлекаю к себе новую любовь, того кто ценит…», а затем перечислить шесть своих лучших качеств.
В полнолуние, согласно советам Гарсии, надо сжечь бумагу на розовой свече с маслом гардении. Она должна полностью догореть в присутствии совершающего ритуал человека. Чтобы завершить ритуал, стоит взять пепел, смешать его с воском и поместить это в землю у растения, расположенного неподалеку от входной двери.
Гарсиа уверяет, что таким образом можно привлечь к дому человека, который будет ценить лучшие качества просительницы, однако не дает гарантий, что это сработает.
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