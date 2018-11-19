«Трехсотлетняя ведьма» раскрыла секрет заклинания

«Трехсотлетняя ведьма» раскрыла секрет любовного заклинания

Американка, называющая себя трехсотлетней ведьмой, раскрыла секреты любовной магии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Аманда Йетс Гарсиа (Amanda Yates Garcia), живущая в штате Калифорния, нарекла себя «Оракулом из Лос-Анджелеса». Женщина берет по 100 долларов (около 6,6 тысячи рублей) за час гадания или сеанс целительства. Также она заговаривает клиентов на любовь, успех и защиту от сглаза. Для приворота она часто просит клиентов принести фотографию возлюбленного или подарок, полученный от него.

В прошлом году Гарсиа заявила, что наложила чары на президента США Дональда Трампа , чтобы он «перестал вредить другим людям».

Гарсиа уверяет, что ведьмы давно не используют мифические ингредиенты вроде глаз лягушки, и дала совет, как приворожить нового возлюбленного в домашних условиях.

Женщина советует клиенткам начиная с новолуния каждый день принимать ванну с белыми цветами и маслом гардении. По ее словам, очень важно держать неподалеку розовый кварц и черный турмалин. «После водных процедур следует слить воду, но не покидать ванную комнату, пока ванна полностью не опустеет», — подчеркивает ведьма. Затем надо написать на бумаге: «Силами моей внутренней богини я привлекаю к себе новую любовь, того кто ценит…», а затем перечислить шесть своих лучших качеств.

В полнолуние, согласно советам Гарсии, надо сжечь бумагу на розовой свече с маслом гардении. Она должна полностью догореть в присутствии совершающего ритуал человека. Чтобы завершить ритуал, стоит взять пепел, смешать его с воском и поместить это в землю у растения, расположенного неподалеку от входной двери.

Гарсиа уверяет, что таким образом можно привлечь к дому человека, который будет ценить лучшие качества просительницы, однако не дает гарантий, что это сработает.