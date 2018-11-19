«Присмотрела себе трех любовников поближе к дому»

Муж после свадьбы распустился. Нет, он не стал павлином, скорее превратился в задрипанного воробья. Прирос задним местом к стулу и живет с компьютером, а не со мной.

Ходит в растянутых трениках, дырявой футболке, совсем не эротично почесывая отросший живот. С дивана Сашу не сдвинешь, хоть голой перед ним ходи. В лучшем случае поманит к себе, но ни за что не встанет. Жалуется на возросший объем работы, который при этом как-то не сказался на его зарплате. Меня уже с души воротит: за кого я замуж вышла, зачем? По выходным зову его в гости, погулять, покататься на лыжах. Саша всегда отмахивается: «Не хочу. Давай завтра. Потом». Я хлопаю дверью и иду куда глаза глядят.

Все чаще стала замечать, как рассматриваю посторонних мужчин. Млею от подтянутых, улыбчивых, хорошо одетых. Довел меня муж до того, что задумываюсь о любовнике. Мужа на другого официального менять смысла не вижу. Вступая в братство обручального кольца, мужчины в большинстве случаев меняются в худшую сторону. Любовник себе это не позволит, чтобы будоражить, интересовать свою пассию. Вот до чего меня довел Саша! И сам в этом виноват. Я себе присмотрела уже трех, буду выбирать, с кем поближе к дому, веселее и приятнее получится. А осуждать меня не надо. Лучше задумайтесь, всем ли доволен ваш любимый человек, не превратились ли вы для него в чемодан без ручки и чего на самом деле хотите в этой жизни. Я — любви и страсти с энергичным во всех отношениях мужчиной.