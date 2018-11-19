Тест: какой мужчина вам нужен

Международный мужской день отмечается 19 ноября в разных странах. Впервые его отметили в государстве Тринидад и Тобаго в 1999 году, затем к празднику присоединились Австралия, страны Карибского бассейна, Северной Америки, Ближнего Востока и Европы. Инициатива также нашла поддержку в ООН . Главная задача, которую ставят перед собой организаторы в разных странах, — привлечение внимания к проблемам мужчин, например, гендерной дискриминации. Отдельно говорится, о важности сохранения здоровья мальчиков и мужчин, а также об их положительном влиянии на воспитание детей.

Женские форумы переполнены историями о несчастной любви, одиночестве и бесконечных поисках своей второй половины. Возможно, корень проблемы скрывается в том, что не все женщины точно знают, кого они ищут. Пройдите наш тест и узнайте, с каким мужчиной вас ждет настоящее семейное счастье, гармония и взаимопонимание.