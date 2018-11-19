Сколько и за что платят эскортницам в ОАЭ

Причуды восточных принцев или сколько платят эскортницам в ОАЭ

Ближний Восток не только Мекка для туристов, но вожделенная мечта для искательниц легких денег из разных стран. Не важно, как себя называют красотки — модели или работницы службы эскорта, все это на самом деле самая обычная проституция и девочки получают вожделенные доллары за секс с состоятельными мужчинами, чьи причуды порой весьма далеки от стандартной миссионерской позиции.

Организованная международная проституция маскируется под модельные агентства, а обор «ночных бабочек» для интимных услуг называются кастингами. И ведь не придерешься! Девочки даже договор подписывают, только не о том, сколько и для каких журналов они будут сниматься, а договор о неразглашении, запрещающий им рассказывать — кто, с кем, где и за сколько…

Пределом мечтания каждой эскортницы становится остров любви наследного принца Хамдана, но туда не так легко попасть. Строгий отбор — от 15 до 23 лет, ростом от 173 до 180, ну и внешность модельная, соответственно. Например, Настю Рыбку, которая каталась на яхте с олигархами, а ныне томится в таиландской тюрьме за организацию проституции, туда не взяли, не подошла по параметрам. К братьям принца и эмиру Дубая привозят и 14-летних, рассказала одна из бывших «жриц любви», которой удалось побывать в ОАЭ.

«У принца два острова. 50–60 девушек усаживают в один большой автобус и везут до катера. Заранее у всех отбирают телефоны, чтобы никто ничего не мог сфотографировать. Затем всех девушек пересаживают в один большой катер, окна которого закрыты автоматическими жалюзи — чтобы мы не могли увидеть путь и плывут минут 40. На одном острове большая вилла и пляж по кругу. Куча аттракционов, дайвинг, экскурсионная подводная лодка, гидроциклы, банан, бассейн. В общем, все развлечения, которые только существуют. Принц говорил, что любит все новое пробовать. На втором острове бассейн, большая вилла, квадроциклы, велосипеды, поле, трап для посадки Airjet и личный самолет», — поделилась она с «МК».

Девушки обслуживают гостей, например, иностранных инвесторов. Причем в прямом смысле. На кого укажет хозяин, с тем она и должна пойти. Причем секс будет там, где захочет гость и как он захочет. А фантазия у восточных мужчин, прямо скажет, бурная. «По рассказам слышала, что какой-то шейх, имени его не знаю, пригласил девушку домой и якобы приказал заниматься сексом с собаками. У него живут два больших натренированных дога. А сам смотрел на половой акт девушки с псами и самоудовлетворялся. После этого заплатил ей приличную сумму и выгнал», — сообщила бывшая эскортница.

Пребывание на острове проституток оплачивается более чем щедро — 5 тысяч долларов в неделю. Девушки увозят домой от 70 тысяч долларов — конечная сумма зависит от того, кто сколько времени там пробыл за минусом, конечно, процентов менеджеров тех самых модельных агентств, что занимаются сутенерством. Большинству россиянок такие деньги даже и не снились! Поэтому, как сказку про Золушку, рассказывают проститутки истории про своих удачливых подружек:

«Девушка по имени Ольга — модель из Москвы — увезла оттуда 200 тысяч долларов, Яна из Киева — несколько миллионов за два года. Яна была фавориткой. Она летала к принцу Хамдану отдельно, жила в самом дорогом отеле Дубая. Но Яна еще и любимица принца Саудовской Аравии».

Сам принц Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, который является одним из 13 детей эмира Дубая и чье состояние оценивается Forbes в 18 миллиардов долларов, выбирает себе подружек на ночь очень тщательно. Он — сторонник естественных форм, силиконовых Барби на остров даже не пускают, любит скромных, умных и веселых. Он разговаривает с ними, присматривается. И выбирает самых красивых. Остальные так и остаются массовкой. Но они годами живут в дорогих отелях, для поддержания формы занимаются в уже оплаченном зале, соблюдают диету, покупают дорогую одежду. И за все это получают еще и деньги. Избранниц же принца специально обучают мастерству секса. Тренинги проводят нубийцы, арабы почему-то считают этот народ гуру в области любовных утех.

Но не всем эскортницам в жизни везет, некотором приходится обслуживать лишь русских олигархов.

«Там все банально, оплата за секс. Условия всех вечеринок прописываются в специальных секретных чатах. Ежедневно приходят разные сообщения о лице, которое платит, сумме, месте проведения мероприятия. Указывается желаемое поведение девушки, одежда и данные по росту, фигуре, цвету волос и т.д. Чиновники, вообще, обычно наобещают с три короба — бриллианты, украшения, но ничего не дарят. Бывают даже изнасилования эскортниц, но все проблемы богатые люди решают с помощью денег. Так же платят и за молчание в случае чего», —

призналась экс-проститутка.