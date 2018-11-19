Стоит ли заводить молодого любовника

Почему у многих не вызывает удивления, когда они видят пару с большой разницей в возрасте, где он намного старше нее, но этих же многих так раздражает, когда в паре старше… женщина? Я даже не могу назвать реакцию людей удивлением, это скорее смешанные чувства — зависть или отвращение.

Почему? Потому что все привыкли видеть лысеющего мужчину, обнимающего молоденькую модель с выдающейся грудью? «Все же ясно, — скажете вы. — Он ей — деньги, меха и бриллианты, а она ему — секс с упругим девичьим телом и эскорт на светские рауты». То есть ясно и нормально?

А когда женщина в возрасте выводит в свет молодого любовника — это шок и нонсенс. Почему мужчинам можно, а нам нельзя?

Давайте разберемся, хорошо это или плохо — иметь партнера моложе себя лет на 15–20, без морализма и ханжества.

Что дает женщине молодой любовник?

У меня даже есть пример, моя знакомая Ирина. Она 40-летняя бизнесвумен. Муж, институтский профессор, от сильной женщины попросту сбежал. И секс его особо не интересовал — он проводил дни напролет в институте. Кружевное белье оставалось грустно пылиться в шкафу.

Пошла Ира, вся такая подтянутая и стройная блондинка, на нетворкинг для завязывания полезных знакомств во время бизнес-форума. И очень ей запал в душу стартапер Паша. У Паши глаза сияли! 25-летний красавец деликатно делал комплименты и в целом был очень мил. А Ире так не хватало человеческого общения и ощущения себя просто женщиной, а не вечным решателем проблем.

Закрутилось — мама не горюй! Ира два месяца никому не рассказывала, чтобы счастье не спугнуть. Потрясающий секс и страсть затмевали все сомнения. Наконец-то можно было достать кружевные наряды и использовать все сексуальные техники с женских курсов! Паша все это ценил и старался платить тем же. Но подруги Иру не понимали: «У всех мужья, полноценная семья, уютный дом, а ты все играешься! Он из тебя деньги высосет и бросит. Кому ты потом будешь нужна?»

В итоге Ира абстрагировалась от подруг и родственников, Паша по-прежнему с ней, но замуж за него она выходить не хочет. Деньгами и связями иногда помогает, а он, по-моему, действительно влюблен. А почему бы и нет?

Почему я не могу осуждать женщин, которые заводят себе молодых любовников? Я вижу в этом много плюсов как для женщин, так и для их утешителей.

Плюсы

Специалисты правильно говорят, что пик сексуальности женщины — от 40 до 45 лет. У ровесников либидо уже снижается к этому возрасту, а молодые парни всем своим организмом нацелены на секс. Еще плюсом — уверенность в себе, психологические ресурсы для новых побед в работе и продление красоты и молодости.

Минусы

Из минусов таких отношений только общественное осуждение и вероятность, что молодец уйдет. Но кого сейчас волнует, что скажут о нем другие? И женщины в таком возрасте отдают себе отчет, что молодой любовник с ними долго не задержится, если они, конечно, не владелицы заводов, домов, пароходов.

Это просто некоторое добавочное время женского счастья. Они проживают красиво «бабье лето» своего либидо и повышают самооценку, подмоченную возрастом и появившимися морщинками. И что в этом плохого?