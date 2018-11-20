Как бороться с сексуальной скукой

Сексуальная скука: кто виноват и что делать

Почему в период эндорфиновой влюбленности нас заводит даже вид голой пятки нашего избранника, а спустя несколько лет отношений секс воспринимается как нечто неприятное, но необходимое, как гастроскопия? И, главное, как с этим бороться?

Как определить пару, которая давно вместе? Они находят миллион причин, чтобы не заниматься сексом друг с другом. И не потому, что они больше друг друга не любят, просто секс с постоянным партнером имеет свойство наскучивать, причем, вопреки стереотипам, не только мужчине, но и нам, женщинам, считают эксперты Тренинг-центра «СЕКС.РФ» Наталья Романовская и Алена Неаполитанская.

У женщин, как правило, скука проявляется больше в виде психологической усталости. Тебе кажется, что ты уже и так, и так, и эдак пробовала, и игрушки покупала, и белье носила. Обычно такая усталость заканчивается впадением в долженствование: «Секс должен быть, но я его не хочу», — что приводит либо к тому, что ты начинаешь отказывать мужчине в близости все чаще и чаще или занимаешься им «на автомате».

У мужчин сексуальная скука в паре всегда приводит к одному действию — поиску ярких ощущений на стороне. Мужчины, в отличие от нас, не будут рефлексировать по поводу необходимости исправить ситуацию. Если скучно — нужно сменить партнершу. Это самый легкий способ.

Сексуальная скука— вещь в любой паре неизбежная, но не фатальная, особенно если знать, как с ней бороться. Основная причина, по которой партнеры начинают «скучать» в постели, — феромоновое привыкание. С точки зрения биохимических процессов новый запах ощущается всегда сильнее, новый вкус кажется более интересным, новые феромоны возбуждают больше.

Женщина, которая долго находится рядом с мужчиной, со временем переходит в статус родственника, а половой акт с ней — в разряд «инцестуального табу».

В советской сексологии этот переход связывали скорее с психологическим фактором и называли комплексом Мадонны-Блудницы (эффект, когда женщина перестает быть сексуальным объектом и становится Женой и Матерью, которую нельзя грязно хотеть), но современная наука нашла этому более «животное» объяснение. Все дело в том, что со временем мужчина просто перестает воспринимать феромоны женщины, «теряет нюх». Природа как бы говорит ему: «Ты здесь все сделал, иди дальше». При этом партнерша может быть суперсексуальной, красивой и желанной. Но для других мужчин.

Вторая причина сексуальной скуки — рутина и отсутствие новых ощущений/впечатлений. Вы многое попробовали и, как вам кажется, выбрали оптимальный вариант: оптимальную позу, оптимальное место, определенный порядок и сексуальный сценарий, который комфортен вам обоим. И — вуаля — секс через какое-то время надоедает, а постельные игры напоминают день сурка. Тут можно провести физиологический аналог: наше тело устроено так, что если натирать одну (даже самую эрогенную) зону достаточно долго, то нервные окончания «затираются» и снижается ее чувствительность. Так и с сексуальными ощущениями.

Как с этим бороться

Прежде чем пытаться исправить ситуацию, вам нужно признаться друг другу, что секс перестал вас удовлетворять. Следующим шагом будет выяснение, только ли скука является причиной неудовлетворенности или к ней примешиваются другие эмоциональные проблемы, например нехватка эмоциональной близости или отсутствие базовых составляющих: защита, надежность, тепло, еда, кров, развитие отношений. Третий шаг — определение собственных потребностей и ожиданий от «нового» секса и потребностей партнера: чего и как я хочу, чего хочет и ждет он. И, наконец, четвертый — выработка совместной стратегии. А вот какой она будет, вам предстоит решить.

Данный прием отлично подходит для тех, кто потерял искорку в длительных отношениях. Чтобы пробить «обонятельную блокаду» партнера, придется бить феромонами на поражение. В фазе скуки способность выделять феромоны для возбуждения партнера угасает, также как готовность предаться страсти на любой поверхности, и тебе кажется, что уроки с детьми, любимый сериал и глажка белья достойная причина для отмены секса.

Чтобы это исправить, можно:

— вводить в себя вагинальные шарики на специальной смазке прямо во время занятий домашними делами. Еще никогда глажка в твоем исполнении не была такой эротичной, кроме того, феромоны, которые выделяются с влагалищной смазкой, гораздо сильнее потовых и провоцируют эрекцию у мужчины;

— использовать искусственные усилители феромонов, например концентрат феромонов для женщин Sexy Life, который действует не только на мужчину, но и на тебя;

— практиковать «разгон в оргазм», то есть регулярно заниматься сексом, который стимулирует выработку собственных феромонов.

Причем таких, в которых вагинальный секс и оргазм не являются целью. Проведите вместе выходной в постели или на диком пляже, валяйтесь, делайте друг другу массаж, разговаривайте обо всем. Главное тут — не упасть в долженствование и не зацикливаться на необходимости заниматься сексом. Если вы все сделаете правильно, расслабитесь, то твое предложение опробовать густые заросли бамбука найдет его полное одобрение.

Бывает, что угасание связано совершенно с дурацкими и ненужными будничными привычками партнеров. Секс под телевизор, отсутствие прелюдии, одна и та же «выигрышная» поза — все это убираем усилием воли и добавляем больше внезапных эротических ощущений. Что будет, если провести его рукой в зоне бикини, когда на тебе нет трусиков? А если вместо списка продуктов отправить ему фото своих трех новых вибраторов? Или надеть вибротрусы в «Икею» и дать ему пульт в руки? Самое время проверить.

Тут дело не только в каком-то новом способе делать минет или в 30 вариантах позы «наездница», а в настройке на сексуальную волну, в ощущении себя искусительницей. Можно изучить какую-то технику, которая будет тебя очень вдохновлять, благодаря которой ты будешь ощущать себя богиней секса. Он обязательно это почувствует. Добавь элемент игры и «случайно» оставь брошюру с тренинга «Глубокий горловой — легко» на комоде в коридоре — какая тут скука.