Девушка носит свадебное платье, чтобы найти жениха

Девушка носит свадебное платье, чтобы быстрее найти жениха

Рэй живет в Нью-Йорке и мечтает выйти замуж. Но ее попытки найти мужчину мечты пока не увенчались успехом, поэтому она решила подойти к поиску спутника с юмором. Девушка купила свадебное платье и фату и собирается носить их каждый день до тех пор, пока не встретит своего будущего мужа. Таким необычным способом она интерпретирует известную поговорку: "Одевайся соответственно работе, которую хочешь получить".

"Я очень хочу выйти замуж, хочу серьезных отношений, поэтому сделаю себе профиль с фото, на которых занимаюсь всем, что люблю, в свадебном платье", — объясняет Рэй.

Девушка уже успела прогуляться по Нью-Йорку в образе невесты, сходить в супермаркет и даже прокатиться на сапборде с веслом в руках. В планах у нее в свадебном наряде отправиться в Израиль и Париж.

Рэй уверена, что прохожих на улице очень веселит ее вид.

"Людям нравится моя задумка. Они хлопают и подбадривают меня", — говорит девушка.

Кроме того, когда Рэй в свадебном платье каталась на сапборде на нее обратила внимание известная актриса и сценаристка Тина Фей . И ее это очень рассмешило.

Девушка говорит, что уже сходила на несколько свиданий после того, как завела аккаунт в соцсетях, но пока не собирается останавливаться.