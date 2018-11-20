6 признаков, что у вас надежные отношения

Нет конкретной цифры, через сколько времени после знакомства отношения становятся стабильными. Их надежность измеряется не количеством дней и ночей, проведенных вместе, а тем, насколько эта связь предсказуема и комфортна для вас обоих.

По словам профессионального консультанта Кейси Ли, безопасные отношения состоят из трех компонентов: эмоциональной доступности, отзывчивости и вовлеченности. Вот как понять, что у вас надежные отношения.

1. Вы не боитесь говорить то, что думаете

Один из признаков здоровых стабильных отношений — терпимость к особенностям партнера. Вы уже научились принимать недостатки и странности друг друга. Они могут по-прежнему временами надоедать, но в целом не влиять на ваши чувства. Такие партнеры выходят на новый уровень комфорта, где могут выражать свои мысли, не боясь сказать лишнего или быть чересчур прямолинейными.

Разумеется, то, в каком тоне вы общаетесь и какие слова используете, по-прежнему важно. Но в долгосрочных отношениях люди учатся вырабатывать стиль диалога, при котором они оба уверенны, что сказанное не меняет их чувств друг к другу. Вот почему, когда дело доходит до выражения своих мыслей, у вас нет запретных тем.

2. Разрешаете себе быть уязвимой

Любые отношения — это риск. Открываться человеку, показывать свои слабости бывает сложно, поэтому мы можем не признавать свои страхи, неуверенность, тревожность перед партнером. Если вы полностью впускаете человека в свой мир, а не просто разрешаете постоять на пороге — значит, с ним вы чувствуете себя в безопасности. Такая откровенность позволяет вам сформировать более глубокую эмоциональную связь.

3. Иногда вам бывает скучно

Скуку легко спутать с угасанием чувств, но часто она значит лишь то, что ваши отношения стабильны. Стабильный=предсказуемый. Как отмечает автор книги о поиске партнера «The Love Gap» Дженна Берч, многим людям в безопасных, надежных отношениях начинает не хватать той интриги и новизны, которая есть во время периода ухаживания.

Эти американские горки эмоций и конфликтов также являются причиной нашей любви к романтическим комедиям, — говорит Дженна. — Но здоровые отношения не строятся на постоянном изнуряющем волнении и нестабильности.

Вместо того, чтобы грустить, что в ваших отношениях не хватает драм, подумайте о том, что рядом есть человек, который поддержит вас в любых жизненных передрягах.

4. Вы вкладываете больше энергии в другие сферы жизни

Гештальт закрыт, любовь найдена, можно сконцентрироваться на других приятных вещах в жизни. Если вы с партнером перестали быть друг для друга центром вселенной и не мешаете себе и ему развиваться — этап притирки пройден, и вы перешли к стабильным отношениям. Вы начинаете искать способы сбалансировать свою жизнь, снова хотите чаще видеться с подругами, уделяете внимание карьере, возвращаетесь к любимому хобби.

5. Чувствуете гармонию с собой

Когда отношения становятся по-настоящему надежными, вы вновь начинаете вкладывать в себя больше энергии. Вам не нужно волноваться, что ваши конфликты приведут к расставанию, потому что вы уже научились спорить конструктивно. Если партнеру понадобится больше пространства, для вас это не будет означать, что его чувства ослабли. Вам уже не обязательно тратить все силы на поддержание отношений, ведь быть вместе стало так легко и естественно.

6. Сейчас вы более независимы, чем в начале отношений

Вопреки вдохновленным речам сотрудниц ЗАГСов, отношения — это не «союз двух половинок», а партнерство самостоятельных личностей. В начале романа под действием гормонов мы забываем об этом и с радостью приносим в зубах свою независимость партнеру, что вполне естественно. Когда отношения становятся надежными, не нужно никому ничего доказывать и никого завоевывать, к каждому из партнеров возвращается чувство собственного «я». Как сохранить независимость в серьезных отношениях, мы тебе уже рассказывали. Со временем вы находите идеальный баланс между «я» и «мы». Умеете проводить время по отдельности и не скучать вместе. Не чувствуете необходимости тащить куда-то с собой партнера из вежливости. Имеете как общих, так и раздельных друзей. Пускаете друг друга в свои жизни, но не делите одну жизнь на двоих.