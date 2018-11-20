Любовь мужчины нужно заслужить: да или нет

Если прямо-таки в лоб спросить о том, нужно ли любовь заслуживать, то, естественно, застигнутый врасплох заявит, что это смешно! Смешно пытаться заслужить чувство, которое по всем моральным аспектам обязано быть безусловным. Но на деле не все так прозрачно оказывается.

Кого-то подвела самооценка, на кого-то воспитание отпечаток наложило, а кого-то «мудростью» наделил противоположный пол. И чаще всего «в услужении» оказываются именно женщины.

Кредит женского доверия

На «кредите доверия» выросло не одно поколение женщин, жаждущих самого простого в жизни — быть счастливой и любимой. Вот, к примеру, встретила девушка на свой первый замыленный взгляд того самого разъединственного принца, и арсенал весь свой женско-боевой, точнее бытовой, сразу же подготовила. Хотя если копнуть глубже, то далеко, может быть, и не принц это, да вовсе без недвижимого и движимого имущества — коня, например. Но мама в детстве могла не те установки в голову вбивать — раз за разом.

И если барышня выросла и даже во многих местах осталась «с мамой несогласная», то все равно на подкорочке сценарий поведения запрограммирован. Да и десятки лет наблюдений за тем, как мама папу могла обслуживать и обхаживать при не очень хороших обстоятельствах, тоже играют первостепенную роль в поведении уже взрослой дочери.

«Не умеешь котлеты жарить, да кому ты нужна будешь?», «Кровать, лентяйка, не заправила, платье на одеяло бросила», «Нельзя спать ложиться, пока посуда не вымыта» и прочие установки прочно вбиваются в девичьи головы. И создается такая стойкая уверенность в том, что вы вперед обязаны выставлять свои умения, что вас за борщи и за качество глаженых рубашек оценивать в первую очередь будут. А уж до того, насколько вы добрый и отзывчивый человек, талантливый в своей работе и оптимистичный по жизни, можно и не добраться даже, это все второстепенно.

Вот и получается, что встреча с мужчиной, который кажется вам потенциально подходящим, вызывает чувство вины — ну, не доказали же вы пока, не показали, лучшие рецепты в кулинарные шедевры не воплотили, а значит, и любить вас пока не за что. А после вырабатывается неприятный сценарий поведения — «выслуживать» одобрительное отношение мужчины к себе, зарабатывая бонусы.

Бонусы в копилке умений

И начинается этап не иначе, как с женского тест-драйва на пригодность. С первых встреч в боевом декольте да с прической уложенной, словно такими рождены были; куриные супчики навариваем, если кашлянул, хотя два дня знакомы; ноги в кровь от шпилек, шуршащих по мостовой, стираем, потому что охота ноги длинные демонстрировать, а не позориться в кроссовках.

Про характер отдельную тему заводить можно. Как на старт отношений ни посмотри, так все шелковые и пушистые — не ругаемся, не капризничаем, ножкой не бьем, дабы доказать, что мы особенные, а не такие, как все остальные. Вот он, тот самый кредит женского доверия, когда мы под маской «жены потенциальной-идеальной» выслуживаемся у понравившегося мужчины, набирая баллы.

А как же еще доказать, что вы лучшие среди всех прочих, ведь конкуренция среди девчат еще больше стала: на десятерых, поди, только великолепная пятерка-то мужчин, может, и наскребется.

Тест-драйв на пригодность

А мужчина с горы своего недостижимого превосходства тест-драйвы да собеседования проводит. Рулит да выспрашивает, капризничает, носом воротит, подстегивает и даже откровенно манипулирует. А давай-ка докажи, что готовить умеешь, тогда, возможно, и жить вместе будем. Вот запланируем ребенка — только тогда и о свадьбе говорить будем! Сначала секс, потом подарки.

И приходит на свидания без цветов, ухаживает так, словно женщина уже в его кармане, не напрягается, а шантажирует: будешь капризной — другую найду. А женщина выслуживает авансом в надежде, что оценится и воздастся по заслугам, если докажет, что все-таки именно она лучшая. Но вот казус-то: это услужение без гарантий, потому как он все уже получил, а значит, по итогу может и не оценить весь труд и «не расплатиться» обещаниями.

Ну, естественно, что так поступают далеко не все мужчины, но лентяев и потребителей в современном мире тоже хватает. Сколько браков гражданских летит после женской выслуги лет! И зачастую мужчины женятся на тех, кто тщательно блюдет свои личные границы — никаких авансов не раздает и демонстрирует достойное спокойствие в ответ на мужской шантаж и «обещаловки».