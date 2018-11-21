Неочевидные эрогенные зоны женщин

Исследования женской сексуальности с конца XX века во всем мире проводятся регулярно. В стремлении разобраться с механизмом получения удовольствия, зарубежные психологи даже разработали «карту» эрогенных зон женщины. В ней есть информация обо всех участках тела, в том числе являющихся самыми не очевидными «проводниками» сексуального наслаждения.

Эрогенные зоны ниже пупка

Выявление эрогенных зон на теле человека, безусловно, осуществляется опытным путем. Но еще до того, как приступить к тестированию, ученые из Бангорского университета, Великобритания, проследили некоторые нейронные связи и убедились, что за работу гениталий и возможных эрогенных зон, расположенных ниже пояса человека, отвечает общий отдел головного мозга — соматосенсорная кора.

Далее в исследовании приняли участие 489 женщин-добровольцев, которым предлагалось оценить по десятибалльной шкале чувствительность каждой из частей своего тела. Среди них были пупок, ягодицы, внутренняя часть бедер, колени, щиколотки и ступни. Исходя из полученных данных, английские психологи выяснили, что импульсы по силе действия эрогенных зон уменьшаются по мере удаления их от области половых органов.

Таким образом, самыми чувствительными оказались ягодицы, следующими по силе — внутренняя часть бедер, ну а самой не очевидной и слабой эрогенной зоной респонденты назвали ступни. И все-таки массаж пальцев ног и пяток доставляет женщинам чрезвычайное удовольствие, которое даже может стать началом спонтанной сексуальной связи.

Эрогенные зоны плечевого пояса

Согласно анатомии человека, головной мозг получает информацию о функционировании всех участков тела и органов. Ни для кого не секрет, что ощущение наслаждения рождается именно в голове и происходит это на основе передачи нервных импульсов от полового органа и других возможных эрогенных зон. Нейронные каналы от них, направляясь к головному мозгу, проходят по всему организму, но есть участки, где все они сконцентрированы и даже доступны для воздействия. Именно так предположили ученые из Университета Сайтама, Япония, исследуя черепномозговые нервы. Нейронная сеть, в том числе проходит через шейный и плечевой отделы, которые доступны для пальпационного исследования.

Японские психологи предположили, что каждый нейронный канал, отвечающий за передачу сексуального импульса в головной мозг и проходящий через область шеи и плечевого пояса, оказываясь близко к поверхности кожи, теоретически может сформировать соответствующую эрогенную зону. Для их выявления ученые пригласили студентов — десять юношей и двадцать девушек, которые пальпируя указанные области тела, представили документально зафиксированные данные о влиянии различных точек на возникновение ощущения удовольствия.

Так одну из самых не очевидных, но весьма действенных эрогенных зон японские исследователи нашли в районе седьмого шейного позвонка. Эта часть спины оказалась чувствительной почти у всех добровольцев женского пола. (В России данную эрогенную зону часто называют «кошачьей холкой»). Также респонденты отметили сильную чувствительность капюшонных мышц и мочек ушей.

По мере удаления от области шеи было зафиксировано снижение ощущения удовольствия в результате пальпации различных точек. И таким образом самой слабой, но все-таки еще действенной эрогенной зоной в области плечевого пояса были названы запястья. Более половины опрошенных студенток назвали ощущения от касания участка кожи в районе лучевой артерии весьма приятными. Однако юноши не отметили какие-либо эмоции удовольствия от пальпации запястий. И все-таки японские ученые считают, что подтвердили свою теорию о возникновении эрогенных зон на основе близкого к коже расположения различных нейронных каналов и связей.