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Убитая горем невеста вышла замуж за призрака жениха 

Ридус + ещё 2 4 часа назад
Фото: Ридус
Дебби Герлак из американского города Тусон, штат Аризона должна была выйти замуж в ноябре этого года. Но её жених Рэнди Циммерман в феврале попал в аварию на мотоцикле, из которой не выбрался живым. Убитая горем Дебби дождалась дня предполагаемой свадьбы, чтобы сняться в фотоссесии со своим погибшим женихом, которого вставила на снимки с помощью фотошопа, придав возлюбленному образ призрака.
Девушка опубликовала душераздирающие кадры на своей страничке в Facebook и написала под ними важное сообщение миру. :
Сегодняшний день должен был стать лучшим днём моей жизни. Сегодня я должна была выйти замуж за моего лучшего друга. Я должна была проснуться, надеть свадебное платье и спуститься к мужчине своей мечты. Сегодня, перед всей нашей семьей и друзьями, Рэнди и я собирались снова выразить нашу любовь друг к другу, произнести клятвы, связывающие наши сердца. Я мечтала об этом дне, когда была маленькой девочкой. Сегодня я должна была стать женой. Сегодня я должна была стать миссис Циммерман… Но сегодня я опять проснулась в одиночестве. И сегодня я не выйду замуж за любовь всей моей жизни. Сегодня у меня не будет мужа… И всё потому, что человек сделал выбор, который навсегда изменил мою жизнь, выбор не останавливаться у знака «Стоп», он видел, как мой жених едет ему навстречу на мотоцикле, но он решил не останавливаться, а попытаться проехать по улице быстрее.
В своём послании несостоявшаяся невеста обратилась к водителям всего мира:
Пожалуйста, я умоляю каждого из вас, кто читает этот пост, обращайте внимание на мотоциклы, останавливайтесь у знаков «Стоп» и водите осторожно, потому что на за рулём мотоцикла байке может быть кто-то, являющийся целым миром для другого человека. Если бы тот человек вовремя остановился, я бы вышла замуж за Рэнди — моего лучшего друга, любовь всей моей жизни.
Драматическая фотосессия заставила плакать тысячи интернет-пользователей. За короткое время публикацию Дебби лайкнули и репостнули более 320 тысяч раз. Комментаторы сочувствуют трагедии девушки и призывают её быть сильной.
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