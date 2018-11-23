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Секс на отлично: 7 важнейших моментов, о которых нельзя забывать 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Что нужно знать о сексе? У каждого найдется собственный ответ, но все же есть некоторые принципы, о которых продолжают напоминать сексологи. Вот, например…
18+

1. Секс — не только оргазм, но…

Как известно, женщины получают оргазм реже мужчин, и хотя многие уже к этому привыкли, всегда можно постараться, чтобы улучшить статистику. Например, не фокусироваться на оргазме как таковом, вносить разнообразие в сексуальную жизнь (а не действовать по одному и тому же сценарию), не заканчивать секс после оргазма другого партнера.

2. Боль — это не норма

Некоторые женщины считают, что боль — часть сексуального опыта и нередкая спутница вагинального секса. Однако в здоровой интимной жизни для боли места нет! Если тебе неприятно, обязательно посети гинеколога и проверься на инфекции. Бывает психологическая боль из-за боязни или по другой причине. В любом случае в этом нужно разобраться.

3. В сексе допустимо многое

Искать норму в сексуальных интересах, фантазиях и играх — бессмысленное занятие. Есть небольшой перечень табу, то есть склонностей, не приветствуемых обществом, а все остальное допустимо. Поэтому не стесняйся экспериментировать и получать новые ощущения!

4. Общайтесь

Коммуникация между партнерами не обязана быть словесной, но вы должны уметь донести друг до друга свои пожелания. Некоторым парам общаться проще, кому-то сложнее, но бояться говорить вслух о сексе не нужно. Именно благодаря общению интимная жизнь может стать лучше.

5. Секс с проникновением не обязателен

Обычный секс — лишь небольшая часть интимного опыта пары, и он не обязан случаться во время каждого полового акта. Лучше всего комбинировать разные техники, которые нравятся вам обоим, и не переживать, если секс не всегда становится сексом в привычном понимании.

6. Нет понятия «хорош в постели»

Сложно быть асом в чем-то, что зависит от усилий двоих людей, их связи, опыта, знаний и доверия. По‑настоящему прекрасный секс — это сочетание принятия своего тела, гордости за свою сексуальность, раскованности в фантазиях и способности донести до партнера, чего тебе действительно хочется.

7. Иногда можно отвлекаться

Сосредоточение на текущем моменте во время секса — это здорово, и такие сессии чаще всего превращаются в приятный сексуальный опыт. Однако порой люди отвлекаются, думая о том, как они выглядят, когда партнер получит оргазм и т. д. И это тоже нормально! Со временем вам наверняка надоест пускать в голову посторонние мысли, и когда ты заметишь, насколько приятнее от этого стал процесс, то будешь думать обо всем остальном в другое время.
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