6 способов завоевать мужское сердце: доказано наукой

Конечно, никто не может дать 100% гарантии того, что с помощью нескольких приемов соблазнения вы сможете заполучить любого, кто вам понравится. Но повысить шансы на успех — вполне реально, и ученые знают, как. Психотерапевт М. Гэри Ньюман назвал целых шесть научно доказанных способов помочь мужчине вас полюбить.

1. Сохраняйте зрительный контакт.

Психологи из Гарварда подсчитали, что влюбленные во время разговора смотрят друг на друга 75 процентов времени, и неспроста — это усиливает ощущение близости между людьми. Так что постарайтесь устоять перед желанием нервно отвести взгляд.

2. Проявляйте интерес к нему как личности и внимательно слушайте все, что он говорит.

Исследования, проведенные сотрудниками Университетов Невады и Вашингтона, показали: если вы — хороший слушатель, это значительно повышает шансы на то, что кто-то вас полюбит. Людям нравится, когда окружающие проявляют к ним интерес и позволяют им выговориться. Слушайте внимательно, не перебивая. Задавайте уточняющие вопросы, проявляйте сопереживание и не переводите тему разговора на себя.

3. Заставьте его чувствовать себя особенным, покажите, что вы высоко его цените.

Ньюман подсчитал: 48% его пациентов кажется, будто партнер их недооценивает. Покажи, что вы восхищаетесь мужчиной своей мечты, его качествами, умениями и достижениями — и вам удастся его к себе расположить.

4. Улыбайтесь чаще.

По данным исследования, проведенного в Университете Дрейка, улыбка не только украшает человека и делает его более притягательным. Она еще и заставляет вас выглядеть победительницей. Это помогает создать образ женщины сексапильной и уверенной в себе.

5. Прикасайтесь к нему.

В тех парах, где люди охотнее друг к другу прикасаются, царит атмосфера комфорта и близости. Так что если вы будете невзначай легонько касаться руки или плеча объекта своего желания, эти прикосновения могут сослужить вам хорошую службу.

6. Примите его главное увлечение.

Если он страстно увлекается рыбалкой или французской кухней и рассказывает вам о своем хобби, это значит, что он делится частичкой себя. Вы не обязаны делать вид, что всю жизнь мечтали поймать огромную щуку или жить не можете без лукового супа. Но если вы с уважением и интересом отнесетесь к тому, что он ценит — вы повысите вероятность того, что он оценит вас.