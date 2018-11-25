Жена его травила и топила, а он все еще любит ее

Выстрел раздался, когда Рэй Уэзеролл выполнял заказ на пристани в английском городке Сануидж. Несмотря на тяжелую болезнь, 52-летний мужчина продолжал работать арбористом — подрезал и пилил деревья. Ему помогали взрослые дети от прошлого брака: сын и дочь.

«У нас был перекур, и я присел, чтобы скрутить сигарету, — вспоминает Рэй. — Вдруг оглушительный щелчок, и у меня из носа как из крана хлынула кровь». Никто не понимал, что произошло. «Я решил, что в голове отца лопнула опухоль, — рассказывает сын. — Не было никакой причины думать, что в него стреляли».

Скорую помощь пришлось ждать 25 минут. В больнице в челюсти Рэя обнаружили фрагменты пули, которая вошла в голову в сантиметре от виска. По мнению врачей, ему исключительно повезло. Он отделался небольшим шрамом на щеке, хотя запросто мог погибнуть, целься стрелок чуть левее или ниже.

В больнице Рэя навещали жена и лучший друг. Он даже не подозревал, что это и есть виновники череды неудач, совпадений и несчастий, которые преследовали его несколько месяцев подряд.

Рэй и Хэйли Уэзеролл поженились в 2015 году. К тому времени их отношения продолжались больше пяти лет. Они познакомились после смерти первого мужа Хэйли, который умер от рака. Когда у Рэя тоже обнаружили злокачественную опухоль мозга, она сказала ему: «Милый, я не знаю, что буду делать. Я не могу потерять из-за рака еще одного супруга».

Специалисты давали Рэю не больше полутора лет, но он выжил. После курсов радиотерапии и химиотерапии опухоль перестала расти, и болезнь отступила. Но Хэйли понимала, что чудес не бывает. Она решила, что надо готовиться к худшему.

В июне 2017 года умер брат Рэя. На похоронах Хэйли обратила внимание на 49-летнего Гленна Полларда — старого друга мужа, с которым тот ездил на рыбалку и охоту. «Я думала, что Гленн может стать тем, на кого я смогу положиться, с кем можно будет поговорить, — позднее объясняла она. — Рэй же не всегда будет со мной. Гленн требовался мне для страховки».

Она написала ему эсэмэс: «Красивый костюм». Гленн ответил: «Ты тоже ничего выглядишь». Вскоре они обменивались интимными фотографиями, а затем встретились для секса.

Гленн убедил Хэйли, что без больного мужа ей будет только лучше. «Я его застрелю. Или найду кого-нибудь, кто сделает это за меня», — пообещал он. Хэйли не пришлось уговаривать — она была полностью на его стороне. «Жду не дождусь, когда же Рэй наконец умрет», — призналась она родственнице в июле 2017 года.

По утверждению Хэйли, любовник заплатил ей 500 фунтов стерлингов, чтобы она не проговорилась о его замысле и помогла убить мужа. Он принес ей снотворное и попросил добавить размельченные таблетки в обед мужа. Когда Рэй уснет, ему следовало ввести полный шприц инсулина. Поскольку он ежедневно принимал инсулин от диабета, смерть от передозировки не вызвала бы подозрений.

Женщина не смогла решиться на убийство и выбросила таблетки. Тогда Гленн решил действовать самостоятельно и позвал Рэя ловить рыбу с яхты. Он хотел столкнуть друга за борт и выдать его смерть за несчастный случай, но этот план тоже сорвался. Во время рыбалки ему никак не удавалось найти безлюдное место, где никто не помешает провернуть задуманное.

Следующая попытка оказалась удачнее: рядом с Рэем взорвался поврежденный дровяной водонагреватель. Облитую горючей жидкостью одежду охватило пламя. «Я бросился на пол и стал кататься, чтобы сбить огонь, — вспоминает он. — Все зря, куртка и плечи по-прежнему горели». Мужчина доковылял до бассейна и с помощью сына забрался в воду. После этого случая Рэй пять дней лежал в больнице с ожогами второй степени.

Гленн понял, что в одиночку ему не справиться, и рассказал о своих планах дочери. 19-летняя Хизер уже знала о его тайном романе и охотно поддержала отца. Она начала с изучения различных способов убийства в интернете. Потом полиция выяснит, что она делала поисковые запросы «техника незаметного убийства», «креативные методы убийства человека», «отравление цианидом», «инсулиновая кома» и «как убить кого-то через рану».

20 ноября 2017 года девушка взяла у отца ружье с оптическим прицелом и направилась в городок Рейнхэм, куда, как она выяснила, собирался поехать Рэй — у него был заказ на вырубку деревьев. Место оказалось не особенно удобным. «Не уверена, что проберусь через такие заросли, — написала она отцу. — Попробую другой путь. Или, может, подумаю о другом варианте».

Через девять дней Хизер предприняла новую попытку. Девушка предупредила начальника, что опоздает на работу из-за застрявшей в лифте бабушки, и заранее приехала в Сануидж, где работал Рэй. За пристанью был большой луг с проселочной дорогой — она спряталась там и пять часов поджидала удачного момента. После выстрела она вернулась к своему «Ситроену», нажала на газ и быстро уехала. Полиция появилась на месте происшествия лишь через час.

Когда выяснилось, что мужчина выжил, Хизер снова обсудила с отцом вариант с передозировкой инсулина, но до дела так и не дошло.

После ранения Рэй отказался от помощи хирурга, предлагавшего удалить застрявшие в челюсти фрагменты пули, и вернулся домой. «Я многое сумел пережить, — заметил он потом в интервью The Sun. — Чувствую себя как кошка, у которой девять жизней. Правда, после всего этого у меня, наверное, осталась только одна или две жизни».

Через пару недель мужчина узнал об измене — выдало текстовое сообщение от Хэйли на телефоне Гленна. Это было для него ударом. «Он 20 лет был моим лучшим другом, — говорит Рэй. — Теперь я думаю, что он недостойный человек. Грязный, испорченный, коварный подонок».

Рэй по-прежнему не догадывался, что они планировали его убить. Заговор раскрыла его племянница. После ее звонка в полицию дом Гленна обыскали и нашли там ружье с оптическим прицелом и глушителем, которое мог использовать стрелок.

Полиция уже знала, что в тот день Хизер была в Сануидже. Ее выдал щенок, которого она оставила в своем «Ситроене». Кто-то из прохожих возмутился, что его забыли в машине, и позвал полицейских. Пока девушка пряталась в траве с ружьем, они открыли автомобиль, вызволили пса и отвезли родственнице Хизер. Информация с трекера в ее машине подтвердила, что во время стрельбы она была совсем рядом.

В январе 2018 года Гленна и Хизер арестовали. Хэйли догадывалась, что рано или поздно доберутся и до нее. Она в слезах рассказала мужу обо всем: о 500 фунтах, об инсулине и снотворном, о выстреле и желании покончить с собой — у нее уже были таблетки и пять предсмертных записок. Рэй обнял ее и попытался успокоить. Он не сомневался, что во всем виноват бывший друг, который промыл ей мозги.

Через несколько дней за Хэйли тоже пришли. Суд начался в конце октября и продолжался почти месяц. Гленн все отрицал, Хизер уверяла, что приехала в Сануидж гулять с собакой, Хэйли валила вину на любовника, но их переписка и многочисленные улики, найденные во время следствия, говорили сами за себя.

Всех троих приговорили к пожизненному тюремному заключению с возможностью досрочного освобождения. Гленн Поллард проведет за решеткой не менее 17 лет, его дочь могут освободить через 15 лет, такой же срок дали Хэйли Уэзеролл.

Рэй признается, что хотел бы дожить до дня, когда жена выйдет на свободу. «Даже после того, что произошло, я по-прежнему ее люблю, — говорит он. — Это, наверное, глупо звучит, но таков мой выбор. Любовь — смешная вещь. Я люблю Хэйли, всегда любил, всегда буду и уйду из этого мира с ней в сердце».