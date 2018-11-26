5 истинных причин, почему женщины хотят выйти замуж

Он думает, что встретил свою половинку: ему с ней легко, они смеются над одними и теми же шутками, оба любят зимой кататься на бордах, а летом гонять на великах, в сексе она богиня, в выходные ему хочется, чтобы она проснулась в его постели и они неторопливо бы вышли куда-нибудь в город позавтракать.

А у нее порхают бабочки в животе и жизнь обретает ту невероятную легкость и яркость, которая говорит о том, что она влюблена.

Уиллард Харли в своей книге «Его потребности, ее потребности: построение брака без измен» рассказывает о пяти потребностях мужчин и женщин в браке.

По мнению Харли, когда женщина встречает мужчину, который соответствует ее бессознательному виш-листу мужских качеств, она думает, что это на всю оставшуюся жизнь.

Потребность № 1. Нежность

Потребность женщины в нежности — это немногим больше, чем просто интимность, это и ласковые слова на ушко («Ты моя маленькая девочка»), и рукой по волосам, и благодарный поцелуй после секса, и милые СМС, что-нибудь вроде «Сладких снов, моя королева». Понятно, что для «старых солдат, которые не знают слов любви», все эти ути-пуси, розовые слюни однозначно не существуют, но, если он все-таки вас любит, ему придется осознать, что для вас это значимо. Для особо «одаренных» существует список ласковых слов на стикере, приклеенном к холодильнику. Список, который вы сами составили и в который входят только те слова, которые вам нравятся. Без всех этих пошлых «заек-рыбок-птичек» и прочих претензий на зоофилию.

Потребность № 2. Возможность поговорить

Думаю, не открою Америку, если скажу, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. И потребность в задушевных разговорах у них гораздо выше. У мужчин другой взгляд на общение, они непроцессуальны, как женщины, они настроены на результат. Но женщине совершенно необязательно, чтобы ее мужчина тут же пошел и что-то сделал, чтобы изменить ситуацию, или дал ей совет. Главное — знать: ее слышат, ее поддерживают и всегда, несмотря ни на что, находятся на ее стороне. Им важно обсуждать отношения, важно знать, что между ней и ее мужчиной все хорошо, ничего не изменилось и она по-прежнему любима и желанна.

Потребность № 3. Честность и открытость

Важный маркер человеческих отношений. Понятно, что семья — это живой организм, который растет и изменяется, и за периодом слияния следует период разотождествления. Но, несмотря на чередующиеся периоды ослабления-притяжения, женщины всегда знают, что, если раньше мужчина каждый вечер делился произошедшим на работе или всегда интересовался у жены планами на день или на выходные, а тут вдруг перестал, то между ними происходит что-то непонятное. Возможно, мужчина просто устал, но внутри женской души поселяется тревога. И вот она уже чуть более внимательно прислушивается к его разговорам по телефону или пытается посмотреть историю посещений в браузере. Понятно, что игры в Шерлока Холмса никогда ни к чему хорошему не приведут, но честность и открытость — это основные параметры близости, поэтому они необходимы женщинам как воздух.

Потребность № 4. Финансовая поддержка

Для мужчин этот пункт самый спорный. Конечно же, весь мир — бардак, а все женщины продажны и меркантильны. Но так повелось с незапамятных времен и обусловлено физиологически. Человеческий детеныш появляется на свет неподготовленным к жизни, в отличие от своих животных собратьев. Ему нужно минимум три года, чтобы стать чуть менее зависимым от мамы. На этот период и на период беременности женщина становится очень уязвимой и беспомощной — она не может зарабатывать деньги, как раньше, не может принимать активное участие в социальной жизни, не может себя прокормить. А материнский инстинкт — штука, как известно, очень серьезная, и женщина подчиняется ему почти бессознательно. Поэтому ей так важно знать, что ее мужчина сможет прокормить ее и свое потомство.

Потребность № 5. Вовлеченность мужа в дела семьи

Это опять же один из самых нелюбимых факторов для мужчин. Я же зарабатываю, кормлю семью, когда мне еще посуду мыть и с детьми гулять? Ты же дома почти все время, как ты можешь уставать? Жена моего одноклассника блогер и основательница проекта ENTERCLASS замечательная Анна Кастальская недавно написала пост о том, что ее многие подруги, молодые мамы или мамы с опытом, которые еще успевают заниматься любимым делом, всерьез мечтают о… жене. То есть о той женщине, которая бы готовила три раза в день, стирала, убирала, развозила и забирала детей из садиков, школ, кружков. Понятно, что есть помощницы по хозяйству, няни, тетушки и бабушки, но ничто не отменяет тот факт, что женщине нужен рядом человек, который возьмет на себя часть ежедневной рутины. А если это еще и любимый муж, так вообще замечательно. Сейчас, когда стереотипы о гендерных ролях стираются, женщины осознали, что в цене не вечно занятый бизнесмен или крупный чиновник, относящийся ко всем как к своим подчиненным, а прекрасный семьянин и хороший отец, который может и подгузник сменить, и кашу сварить, и побыть с детьми больше чем час своего драгоценного свободного времени.

Вместо послесловия

Что делать в том случае, если вы, прочитав статью, мысленно провели ревизию своих отношений и поняли, что ваши потребности в браке не удовлетворены? Тут есть два ответа. Первый: если одна из потребностей не закрыта, но с лихвой закрываются другие потребности, то ничего страшного. Другое дело, если вам уже давно что-то не нравится в отношениях, вы пытаетесь поговорить с партнером, а он отмахивается и говорит, что у него-то как раз все хорошо, просто вы, женщины, вечно все напридумываете. В таком случае либо вы обратитесь к психологу, либо рано или поздно появится тот, кто закроет ваши потребности в отношениях. По-другому не бывает. Потому что, слава богу, современная женщина понимает, что она у себя одна и никто за нее ее жизнь не проживет.