Когда пора признаваться в любви

Любовь нельзя поделить на виды или наклеить на нее ярлык. Многие просто не понимают, что это за чувство, порой пытаясь признаться в чем угодно, только не в любви. Есть ли какие-то ориентиры, когда этот разговор уместен, или нужно полагаться только на интуицию?

Что ты чувствуешь?

Правильный момент наступает тогда, когда ты укрепляешься в ощущении, что все идет именно так, как должно. Этот процесс может быть сложным и долгим, поэтому спешить не нужно. Самое главное — понимать, когда еще рано об этом говорить!

Любовь или увлечение?

Если он тебе нравится, хочется встречаться чаще — все это хорошо, но вряд ли это любовь. Ее можно сравнить с огнем. Верхняя часть пламени — самая яркая, но горит-то он все равно снизу! Если пропадут верхние искры, многое ли останется от костра ваших чувств?

Спроси себя об этом. Понятно, что в начале романа вы оба находитесь в приподнятом настроении, но будет ли вам так же интересно вместе через 10 лет? Он может быть страстным, авантюрным, надежным, но все ли его качества тебе нравятся?

Чувствуешь ли ты, что должна признаться?

В отношениях есть много важных моментов. Стоит быть готовой пойти на компромисс. Не нужно забывать о его дне рождения. И не надо признаваться в любви, если чувствуешь малейшее давление или обязанность сделать это. Некоторые люди как будто ведут учет: признаться через три месяца отношений, ответить на «люблю» партнера…

Если это чувство не идет изнутри, не говори ничего! Лучше обсудить ваши отношения и понять, куда двигаться дальше.

Как выбрать время?

Итак, ты готова сказать заветные слова. Но не спеши открывать рот. Занимаетесь сексом? Подожди немного. Внезапное признание может помешать удовольствию. Чувствуешь себя не вполне уверенно и ждешь подтверждения, что он любит? Опять же, не спеши. Ты можешь не услышать ответа и расстроиться.

Сколько вы встречаетесь? Почувствовать связь можно очень быстро, но лучше всего сначала узнать друг друга. Считается, что оптимальное время — полгода отношений, когда вам приятно быть друг с другом как можно чаще.