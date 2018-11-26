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Какие плюсы есть у любви на расстоянии 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "На расстоянии любви"
Да, непросто приходится тем, кто в силу обстоятельств разделен с любимым человеком многими километрами пути. Конечно, телефонные звонки и ночи в Скайпе не заменят живого человеческого общения. Разумеется, вы по нему скучаете. И все-таки в любви на расстоянии есть свои плюсы.

1. Вы умеете быть откровенны друг с другом и все обсуждать, как никто другой

Поскольку вы лишены возможности просто валяться рядом на диване, смотря телевизор, или жевать попкорн в кино, вам приходится много разговаривать. Рассказывать друг другу о своих мыслях, чувствах и мечтах, выслушивать… И это отлично.

2. У вас в принципе больше тем для разговора

Тот, кто рядом, и так знает, что происходит в вашей жизни, а далекому любимому вы можете дать полный отчет о прошедшем дне, и вы висите на телефоне часами, но все равно не успеваете поведать всего.

3. У вас есть своя собственная жизнь

Конечно, вы были бы рады проводить время с любимым, но иногда хочется побыть одной или заняться собственными делами и хобби. А так вам не надо «отпрашиваться» у него, чтобы посидеть с девчонками, и вы не чувствуете себя виноватой из-за того, что не взяли его с собой. Или из-за того, что мужчина вынужден зевать из-за вас в опере.

4. Вся кровать — ваша

Конечно, вы с радостью променяли бы это на сон в объятиях любимого, и все-таки есть своя прелесть в том, чтобы не драться за одеяло.

5. У вас есть дополнительный повод для путешествий

Как часто мы сидим и думаем: «Эх, махнуть бы сейчас в Питер!» Или в Астрахань. Но нет достаточно сильного стимула. А встречи с любимым — стимул отличный, и вы регулярно ездите, чтобы друг друга повидать. И устраиваете друг другу экскурсии по городу.

6. У вас всегда есть то, чего можно ждать с нетерпением

Ожидание чего-то хорошего украшает жизнь. Обычная пара рискует погрязнуть в рутине, а вы считаете дни до встречи. И каждая встреча превращается в долгожданный праздник.
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