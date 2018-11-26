Главная любовь Романа Карцева

Работа с Аркадием Райкиным не всегда шла гладко, и как-то Карцев серьёзно поссорился с мэтром и прямо на сцене написал заявление об уходе. Тогда он и не подозревал, что увольнение из Театра миниатюр изменит его жизнь навсегда. Уехав в Одессу, Роман устроился в симфоджаз, где приметил девушку из кордебалета. Виктория была стройной высокой красавицей, но это не помешала Роману, который был ниже на 10 сантиметров, её очаровать. Несмотря на сопротивление родителей с обеих сторон, молодые люди поженились. Брак оказался невероятно счастливыми: у Романа и Виктории родилось двое детей и до момента кончины Карцева супруги всегда были вместе.

Смотрите ролик и узнайте, кого Роман Карцев до последнего вздоха считал лучшим другом.