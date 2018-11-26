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Главная любовь Романа Карцева 

Рамблер 1 час назад
В начале октября 2018 года ушёл из жизни актёр театра, кино и эстрады Роман Карцев. Начинал артист работу в ленинградском Театре миниатюр Аркадия Райкина. Кстати, именно Райкин посоветовал талантливому юноше из Одессы сменить имя Роман Аншелевич Кац на более короткое и запоминающееся Роман Карцев. В Ленинграде же Роман познакомился с писателем-сатириком Михаилом Жванецким. Сотрудничество со Жванецким затянулось на годы, самые яркие миниатюры для Романа Карцева и его партнёра Виктора Ильченко написал именно Жванецкий.
Работа с Аркадием Райкиным не всегда шла гладко, и как-то Карцев серьёзно поссорился с мэтром и прямо на сцене написал заявление об уходе. Тогда он и не подозревал, что увольнение из Театра миниатюр изменит его жизнь навсегда. Уехав в Одессу, Роман устроился в симфоджаз, где приметил девушку из кордебалета. Виктория была стройной высокой красавицей, но это не помешала Роману, который был ниже на 10 сантиметров, её очаровать. Несмотря на сопротивление родителей с обеих сторон, молодые люди поженились. Брак оказался невероятно счастливыми: у Романа и Виктории родилось двое детей и до момента кончины Карцева супруги всегда были вместе.
Смотрите ролик и узнайте, кого Роман Карцев до последнего вздоха считал лучшим другом.
Женский форум
Роман Кац , Аркадий Райкин , Михаил Жванецкий , Роман Карцев , Виктор Ильченко , Любовь , Видео , Звёзды
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