6 фраз парней, которые избегают ответственности

Оксфордский словарь не зря признал прилагательное «токсичный» словом года. Оно очень точно передает разные контексты: от буквального значения в сочетании со словами «химикат», «вещество» до переносного — так характеризуют культуру, отношения, которые вредят окружающим.

Мы продолжаем писать о ядовитых моделях поведения, чтобы ты могла их распознать и противостоять им в повседневной жизни. Вот популярные токсичные фразы парней и что они на самом деле значат.

1. Ты на противозачаточных?

На самом деле он говорит: «Есть ли у меня шанс заняться с тобой сексом без презерватива?». Если это не твой постоянный проверенный партнер, будь аккуратна — этот парень не слишком заботится о контрацепции. Пришло время напомнить ему, что нежелательная беременность — не единственное неприятное последствие секса без презерватива.

2. У тебя завышенные ожидания

Перевод: мне нужна девушка, которая легко скорректирует под меня свои стандарты. Ей можно будет делать больно и не чувствовать себя козлом. Ну и еще она должна возвращаться независимо от того, как плохо я себя вел. Принимай меня, и все такое (тут парниша вообразил, что он Оля Бузова). Если уважительное отношение и взаимность для него — слишком высокое требование, пусть поищет кого-то с атрофией чувства собственного достоинства. Или дождется времени, когда свидания с роботами станут доступнее, хотя такого придурка даже Siri пошлет куда подальше.

3. Мне нужен больше, чем просто секс, но я пока не готов к отношениям

Я хочу все преимущества отношений и никакой ответственности. Многие парни ищут в твоем лице маму, любовницу, психотерапевта, но не готовы предоставить хоть какую-то уверенность в ваших отношениях. Некоторые из них вполне правдоподобно притворяются бойфрендом: зовут на свидание, обещают познакомить с семьей, регулярно приезжают. Как только ты говоришь о совместных планах, он делает вид, что вы всего лишь хорошие знакомые, крутит пальцем у виска и растворяется в вечности. Это заставляет тебя думать, что ты сошла с ума, раз решила, что между вами что-то серьезное. Если ты находишься в «почти» отношениях — беги. Не исключено, что ты для него лишь один из вариантов, а это так себе перспектива.

4. Ты слишком чувствительная

А может, это просто я не обладаю эмпатией и не хочу тратить время на то, чтобы понять твои переживания. Зачем думать об этом, лучше заставлю тебя чувствовать себя виноватой за свои эмоции. В здоровых отношениях партнеры пытаются понять друг друга, а не обесценивать. Твои переживания не должны быть для него раздражающей мелочью, которую надо просто переждать. Обвинения в сторону твоих эмоций для него — возможность снять с себя всю ответственность.

5. Это никогда не было проблемой с моей бывшей девушкой

Я никогда не встречался с девушкой, которая заставляла меня отвечать за свои поступки. Что ж, поздравляю, ты наконец-то выбрал того, у кого есть самоуважение. Если прошлые отношения были твоим идеалом, что мы вообще здесь делаем? Не все парни привыкли к девушкам, которые бросают им вызов. Но это не повод закрывать глаза на свои потребности. То, что его прошлых девушек никто не научил тому, что отношения должны быть равноценным партнерством, — не твоя проблема.

6. Ты так остро на все реагируешь, у тебя что, месячные?

То есть ты настолько великолепен, что у тебя нет других предположений, почему я в ярости? На самом деле все, что начинается со слов «у тебя что, месячные», не заслуживает внимания. Не трать силы на то, чтобы объяснить парню, что жизнь женщины не подчинена целиком менструальному циклу. Удали его номер, заблокируй в соцсетях, садись в машину и езжай к ближайшему шабашу ведьм, чтобы наложить на него проклятие.